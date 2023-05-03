Вмешательство государства в отношения производителей и ритейла губительно повлияет на рынок – СМИ

Административное вмешательство государства в отношения между продавцами и производителями продуктов питания приведет к их дефициту и появлению черного рынка с неконтролируемыми ценами.

Об этом пишет Delo UA. Журналисты проанализировали дискуссию между ритейлом и производителями продуктов питания. Розничные торговцы поддерживают рыночное саморегулирование, зато производители – за законодательные ограничения.

"Представители ритейла добровольно взяли на себя обязательства поддержать производителей базовых продуктов первой необходимости – зафиксировали отраслевым меморандумом широкий перечень товаров отечественного производства, срок расчетов за которые не может превышать 30 дней. Но и такой подход рыночного саморегулирования ряд ассоциаций производителей не устраивает. Они настаивают на административном вмешательстве государства. Будет ли это хорошо?" – пишут журналисты.

В случае принятия закона условия взаимодействия торговцев с поставщиками и производителями потеряют гибкость: новые товары и бренды не смогут заходить в сети на лояльных стартовых условиях, закон искусственно установит единые условия для малого локального поставщика и крупного национального или международного производителя. В конце концов, закон не может учесть особенности бизнес-моделей операторов рынка и динамические изменения их операционной среды.

"Именно благодаря гибкости отношений в системе" торговец – производитель – поставщик "Украина прошла острейшую фазу войны и зимних блэкаутов без дефицита продуктов, полки были обеспечены достаточным количеством товаров", – подчеркивают журналисты. Они также предупреждают, что административное или законодательное вмешательство государства вызовет хаос, нехватку продуктов и появление черного рынка с неконтролируемыми ценами.

Именно поэтому для учета интересов покупателей и отечественных производителей на период военного времени представители крупнейших розничных торговых сетей Украины, среди которых "Сильпо", "Ашан", Novus, "АТБ", Varus и "Коло", зафиксировали отраслевой стандарт: меморандум устанавливает сроки расчетов с поставщиками базовых продуктов отечественного производства не более 30 календарных дней. Это свидетельствует о готовности сетей брать дополнительные обязательства для поддержки экономики государства и продовольственной безопасности, а также о пересмотре условий сотрудничества с поставщиками во время сложного военного периода в стране. Председатель комитета парламента по вопросам финансов Даниил Гетманцев приветствует саморегулирование в отрасли и компромисс без регуляторного вмешательства государства.

Зато Ассоциации производителей недовольны и требуют принятия специального закона. Например, объединение "Укрхарчопром" считает, что регулирование должно распространяться не только на базовые продукты, а даже на те, без которых голод людям не грозит. Таких проектов законов в парламенте уже наложено пол десятка, и каждый не соответствует европейским нормам. Кроме того, Ассоциации производителей жалуются на ритейлеров, что те не обращались к ассоциациям во время разработки документа.

На это ритейлеры закономерно отвечают: не все несколько тысяч производителей – поставщиков сетей являются членами ассоциаций, поэтому заключение меморандума между ассоциациями или объединениями стало бы искусственным барьером для компаний, не входящих в их состав.

К тому же, ни одна из ассоциаций производителей не взяла на себя обязательств сдерживать цены или как-то иначе стабилизировать рынок продтоваров.

"Несмотря на распространенные предубеждения, что именно магазины повышают цены, это не так, поскольку часто ритейл является сдерживающим звеном роста цен, на что периодически жалуются некоторые поставщики (например, если ритейл не так часто принимает повышение цен от поставщиков, как просят последние). Любое углубление вмешательства государства в хозяйственные отношения не окажет положительного влияния ни для участников рынка, ни для потребителей", – уточняют в Ассоциации ритейлеров.

При этом для розничного рынка государство уже установило 10%-ную розничную надбавку на социальные товары, хотя в течение 2022 года отпускные цены на продукты питания значительно повысили именно производители.