Вместо денег для ВСУ — дыра в бюджете: 200 тысяч ФЛП могут уйти в тень

Минус налоги: экономист предупредил о рисках финансирования обороны из-за ограничений для ФЛП

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В Украине в тень могут уйти около 200 тысяч предпринимателей из-за изменений в законодательстве для ФЛП.

Об этом рассказал экономист и эксраденец президента Олег Устенко, передает Новости.LIVE.

По его мнению, лимит на доход в 2 млн грн для ФЛП третьей группы недостаточен. Это создаст риск для наполнения бюджета, в частности для финансирования сектора безопасности и обороны.

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«Если вы повышаете налоговую нагрузку на объекты предпринимательской деятельности, в данном случае на этих ФЛПов, в стране, где уже большой сектор теневой экономики, вы просто увеличиваете этот сектор. У нас теневой сектор примерно 30%. Если это будет реализовано, мы получим по ФЛПам около 200 тысяч ушедших в тень ФЛП», — говорит Устенко.

Он подчеркнул, что в таком случае вместо увеличения налоговых поступлений в бюджет мы получим их уменьшение.

Компромиссным вариантом эксперт называет повышение лимита до 4 млн. В таком случае, по словам экономиста, часть бизнеса также может перейти в тень, однако масштабы этого процесса будут значительно меньше — речь пойдет лишь о нескольких тысячах предпринимателей.

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