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Вместо денег для ВСУ — дыра в бюджете: 200 тысяч ФЛП могут уйти в тень
Эксперт предупреждает, что попытка собрать больше налогов с ФЛП приведет в тень 200 тысяч предпринимателей.
В Украине в тень могут уйти около 200 тысяч предпринимателей из-за изменений в законодательстве для ФЛП.
Об этом рассказал экономист и эксраденец президента Олег Устенко, передает Новости.LIVE.
По его мнению, лимит на доход в 2 млн грн для ФЛП третьей группы недостаточен. Это создаст риск для наполнения бюджета, в частности для финансирования сектора безопасности и обороны.
«Если вы повышаете налоговую нагрузку на объекты предпринимательской деятельности, в данном случае на этих ФЛПов, в стране, где уже большой сектор теневой экономики, вы просто увеличиваете этот сектор. У нас теневой сектор примерно 30%. Если это будет реализовано, мы получим по ФЛПам около 200 тысяч ушедших в тень ФЛП», — говорит Устенко.
Он подчеркнул, что в таком случае вместо увеличения налоговых поступлений в бюджет мы получим их уменьшение.
Компромиссным вариантом эксперт называет повышение лимита до 4 млн. В таком случае, по словам экономиста, часть бизнеса также может перейти в тень, однако масштабы этого процесса будут значительно меньше — речь пойдет лишь о нескольких тысячах предпринимателей.
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