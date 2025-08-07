Вместо копеек будут шаги: когда Украина совершит переход

Копейки / © УНИАН

Глава Национального банка Андрей Пышный надеется, что Украина перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года. В то же время, не исключено, что такой переход возможен еще в этом году.

Об этом Пышный сообщил в интервью «РБК-Украина».

По словам главы НБУ, решение о переходе с копеек на шаги зависит от парламента и от политической воли.

«Для меня это вопрос декоммунизации, деколонизации, это возвращение к своим источникам, к собственным историческим ценностям. Чем больше я этим занимаюсь и об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что у нас есть основание говорить, что денежная реформа 1996 года окончательно не завершена. Потому что эта кучка мусора, которую оставила здесь Москва, объединяет нас с ней, Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно», — рассказал Пышный.

Он акцентировал, что переход на шаги не требует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета. В то же время изъятия в один момент сразу всех копеек не произойдет.

Глава НБУ ответил на вопрос, почему Верховная Рада медлит с принятием решения о переходе на шаги.

«Пожалуй, сейчас стоит сделать скидку на период отпусков», — сказал Пышный.

Он надеется, что Украина перейдет на шаги до конца 2025 года.

«Я надеюсь, что к следующей дате — 2 сентября 2026 года, когда мы будем праздновать 30-летие украинской гривны, мы сделаем ей такой подарок. И уберем окончательно этот московский след. Но очень надеюсь, что это произойдет еще в этом году», — сказал глава Нацбанка.

Напомним, в 2024 году НБУ инициировал изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Это объяснили стремлением возродить «историческую справедливость», ведь слово «шаг» является исконно украинским для определения мелких монет, а «копейка» — символ российской оккупации.

В апреле 2025 года Пышный заявлял о планах Нацбанка на то, чтобы в следующем тираже украинских монет уже использовались шаги.