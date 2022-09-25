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Вместо российского: Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ

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Вместо российского: Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ

Фото: Associated Press

Германия договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках газа.

Соглашение подписала немецкая компания RWE во время визита канцлера Олафа Шольца в ОАЭ. Первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров.

Об этом сообщает Spiegel.

Сжиженный природный газ из ОАЭ привезут танкером в декабре в новый терминал в городе Брунсбюттель на севере Германии.

Канцлер Шольц отправится также в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы договориться с этими государствами о поставках газа. Таким образом, Германия планирует найти новых поставщиков газа и отказаться от российских энергоносителей.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция планирует увеличить закупку газа у США.

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