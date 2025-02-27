Вместо того чтобы повышать тарифы, Укрзализныце стоит избавиться от непрофильных активов – Клименко

Для того, чтобы тарифы на грузовые перевозки не росли, "Укрзализныце" нужно избавиться от непрофильных активов, ведь она имеет на балансе даже отели.

Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко во время VII Международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции".

«Если говорить о прозрачных тарифах, "Укрзализныця" должна избавиться от активов, которые ей не нужны. На балансе УЗ до сих пор находятся базы отдыха, гостиницы, детские сады и т.д. И их содержание, в том числе, влияет на формирование тарифов", – подчеркнула народный депутат.

Клименко обратила внимание также на то, что сейчас железная дорога испытывает проблемы с перекредитованием.

"Кредиторы не хотят приставать на те условия, которые предлагает УЗ, и если завтра они попросят вернуть деньги, компания по балансу будет банкротом. Европейцы посчитали и утверждают, что с такими темпами кредитования как сохраняются сейчас, долг УЗ достигнет 7 млрд долларов до 2030 года, — подчеркнула перевозка пассажиров. ять на УЗ, — никуда не денется. УЗ нужно каждый день уменьшать свои расходы, в том числе избавиться от своих непрофильных активов.

Помочь ситуации должно было бы принятие закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта. Он зарегистрирован, но, по мнению Клименко, не идеален.

"Комиссия могла бы стать точкой отсчета, с которой можно было бы начать работать, но подобные комиссии должны предусматриваться Конституцией для того, чтобы быть вне влияния законодательных органов власти. Впрочем, в зарегистрированном законопроекте такое влияние все еще может остаться. Именно поэтому не может быть уверенности в том, что тарифы после этого снизятся", — добавила и транспорт.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили "Укрзалізницю" в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь, бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота при повышении тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.