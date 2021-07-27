Вместо заявленной прибыли Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в 100 млрд

Также Витренко напомнил о долге НАК перед "Укрнафтой".

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявляет, что из-за неточности финансовых результатов компании в первом квартале ее убытки могут составить до 105 млрд грн вместо прибыли в 12,6 млрд.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", — сказал он, уточнив, что речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, который на момент формирования отчетности за первый квартал не давал оснований надеяться на погашения ими задолженности за газ.

Также Витренко напомнил о долге НАК перед "Укрнафтой", отметив, что отчетность компании за первый квартал при предыдущем менеджменте не была должным образом проверена аудиторами, из-за чего "реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль".

Напомним:

Ранее правительство уволил Андрея Коболева с должности председателя правления "Нафтогаза". Причиной увольнения назвали убыточную работу государственной компании в прошлом году.

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