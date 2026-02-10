Внимание ФЛПам: как правильно подать декларацию и не "влететь" на штрафы

Финансы / © pixabay.com

Процесс подачи электронных деклараций остается обязательной и ответственной процедурой для ФЛП. Чтобы избежать технических сбоев, ошибок в данных и дальнейших проблем с проверкой.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разработало четкий алгоритм действий.

Техническая подготовка и безопасность

Прежде чем начинать работу с Реестром, в НАПК советуют убедиться в наличии действующей квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если срок действия истекает, новый ключ следует получить заранее у поставщика электронных доверительных услуг.

Отдельное внимание следует уделить рабочему месту. Для корректной работы Реестра рекомендуется использовать операционные системы Windows 10 или 11, Mac OS, а также обновленный до последней версии браузер Google Chrome.

Немаловажный нюанс касается электронной почты. Для входа в систему нужен личный ящик. В НАПК категорически не рекомендуют использовать почтовые сервисы в доменах RU, а также использовать специальные символы в названии ящика.

Перед заполнением декларации должностным лицам советуют пройти обучение — ознакомиться с разъяснениями в Базе знаний НАПК или посмотреть онлайн-курс «Декларуйся!».

Какие документы нужны

Следующий шаг — сбор пакета документов относительно себя и членов семьи. Нужно подготовить:

паспорта и РНОКПП;

свидетельства о рождении детей;

документы на недвижимость (квартиры, землю, дома) и транспорт;

данные о доходах, денежных активах и счетах в банках по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Войти в Реестр можно с помощью КЭП. Одним из важнейших инструментов для упрощения процесса является функция «Данные для декларации». Она позволяет получить справку из государственных реестров об имуществе и доходах. Однако эта опция доступна только при условии, что члены семьи являются пользователями приложения «Дія» и согласились на передачу данных.

После создания черновика декларации система позволяет использовать автозаполнение.

Однако в НАПК отмечают несколько критических моментов:

Численные показатели разделов 11-14 (доходы, подарки, денежные активы) часто не переносятся автоматически — их следует вносить вручную. Данные справки не попадают в декларацию автоматически — пользователь сам выбирает, какие объекты перенести. Новые объекты подсвечиваются желтым цветом, что сигнализирует о необходимости проверки.

Какой последний шаг

Перед подписанием документа необходимо внимательно проверить черновик на наличие дублей или неточностей. Следует сверить электронные данные с бумажными правоустанавливающими документами.

Последний шаг — просмотр декларации в режиме предварительного просмотра, наложение электронной подписи и отправка документа в Реестр.

В случае возникновения вопросов НАПК советует обращаться в уполномоченные подразделения по месту работы или в контакт-центр агентства.

Предельные сроки подачи деклараций

В 2026 году физические лица-предприниматели отчитываются за 2025 год в разные сроки. Соблюдение этих дат является критически важным во избежание штрафных санкций со стороны налоговой службы.

Поскольку в некоторых случаях предельный день выпадает на выходной, сроки смещаются на ближайший рабочий день.

ФЛП 3 группы (квартальная декларация за IV квартал) — до 9 февраля 2026 года (40 дней после окончания квартала).

ФЛП 4 группы — не позднее 20 февраля 2026 года .

ФЛП 1 и 2 групп (годовая декларация) — до 2 марта 2026 года (60 дней после окончания года).

Особенности отчетности по ЕСВ (Приложение 1)

Единый социальный вклад является обязательным элементом годовой отчетности. Его представляют в составе основной декларации, но механизм отличается в зависимости от группы:

Для ФЛП 1 и 2 групп: суммы ЕСВ, начисленные за себя, отражаются в Приложении 1 (Расчет ЕСВ) в составе годовой декларации «единщика» за 2025 год.

Для ФЛП 3 группы: предприниматели представляют Приложение 1 с суммами ЕСВ за весь год в составе декларации за IV квартал 2025 года.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине действуют новые ставки для ФЛП , работающих на первой и второй группах единого налога. Максимальный месячный размер единого налога для ФЛП первой группы составит 332,80 грн, а для второй предельная сумма составит 1 729,40 грн.