Внутренне перемещенные лица, не получившие помощь, смогут повторно подать заявку на выплату

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022 года.
Внутри перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дію" до 30 апреля 2022 года, но не получили помощи, смогут дополнительного обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.
Соответствующее решение было принято сегодня, 19 августа, на заседании правительства.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление. Также необходимо дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение "Дія".
Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022 года.
"Добавим, что соответствующий документ разработан Минсоцполитики при взаимодействии с Минцифры, в частности, по результатам совещания, проведенного 22 июля 2022 года под председательством вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук", — говорится в сообщении Кабмина.
Напомним, с 7 августа 2022 года внутренне перемещенные лица смогут становиться на учет и оформлять выплаты на проживание, даже если они потеряли паспорт.
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