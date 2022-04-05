Внутренние и экспортные отправления "Укрпочтой" показывают позитивную динамику — министр

За первый месяц войны Укрпочта потеряла более 500 млн грн доходов: основное падение пришлось на письменную корреспонденцию, которая почти прекратилась. В то же время, уже сейчас на предприятии наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, за последний месяц падение импорта составило 85%, экспорта – 65%. Падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей.

"Положительные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как и экспортные отправления", — подчеркнул он.

Кубраков отметил, что украинцы начинают возвращаться в свои дома и платить коммунальные платежи, поддерживая инфраструктурные компании.

Он отметил, что команда Игоря Смилянского, несмотря на экономические потери, продолжает выполнять важную социальную функцию: доставку пенсий и товаров первой необходимости, посылок от родных, доставку гуманитарных грузов в зону боевых действий.

"Укрпочта – это тысячи работников, которые каждый день на почтовой передовой и в тылу работают ради своей страны", — отметил министр инфраструктуры.

Кубраков также отметил, что ГП МА "Борисполь" по предварительным подсчетам потерял 3,5 млрд грн. Все процессы в аэропорту координируются с Вооруженными Силами Украины.