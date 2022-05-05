Во Франции говорят, что страны ЕС до конца недели достигнут консенсуса по эмбарго на российскую нефть

Во Франции говорят, что страны ЕС до конца недели достигнут консенсуса по эмбарго на российскую нефть

Страны-члены Европейского Союза уже к концу этой недели достигнут консенсуса по эмбарго на российскую нефть.

Министр окружающей среды и энергетики Франции Барбара Помпили отмечает, что этот процесс задерживается из-за того, что некоторые страны ЕС больше зависимы от российской нефти, чем другие.

Об этом сообщает Reuters.

"Некоторые страны больше зависят от российской нефти, чем другие, поэтому мы должны попытаться найти решение, чтобы они могли принять эти санкции", — отметила Помпили.

Следует отметить, что ЕС предложил поэтапный отказ от российской нефти. Так, ЕС собирается прекратить поставки сырой нефти в течение шести месяцев, а продуктов нефтепереработки – до конца этого года.

Напомним, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что его страна не поддержит эмбарго ЕС на импорт российской нефти и газа.

Между тем, колебавшиеся Австрия и Словакия поддерживать ли эмбарго на поставки российской нефти отозвали вето.

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