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Во Львове сеть известных гостиниц платила налоги России: подробности скандала

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Во Львове сеть известных гостиниц платила налоги России: подробности скандала

Фото: Львовский городской совет

Во Львове арестовали имущество российского гражданина, незаконно выводившего средства из Украины и уплачивавшего налоги в России.

Прокуратура арестовала корпоративные права сети известных гостиниц во Львове и недвижимость более 55 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, работники общества с ограниченной ответственностью в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца выводили средства на счета оффшорных компаний, зарегистрированные в Республике Кипр, путем заключения ряда фиктивных договоров.

"Полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения в качестве заработной платы для российского собственника. Таким образом, налоги уплачивались в государственный бюджет РФ и направлялись на финансирование войны в Украине", – говорится в сообщении.

Прокуратура арестовала корпоративные права сети гостиниц, стоимостью 15,5 млн грн и объекты недвижимости, а именно – базу отдыха, земельный участок и жилой дом, конечным бенефициаром которого является гражданин РФ. Общая сумма арестованного имущества составляет более 55 млн. грн.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, во Львове на зиму выселят людей из холодных модульных городков.

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