Во Львове выросла стоимость проезда в автобусах: Садовый объяснил причины

Во Львове с 2 июня до 15 гривен выросла стоимость проезда в автобусах.

Это произошло из-за подорожания горючего и запчастей, необходимых для ремонта общественного транспорта.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Когда устанавливалась цена в 10 гривен, стоимость топлива была ориентировочно 24 грн, сегодня топливо стоит 58-59 грн и неизвестно, какой будет дальнейшая динамика. Топлива сейчас недостаточно и вы прекрасно понимаете, какова логистика. У нас был выбор — или отменить автобусные перевозки, но тогда электротранспорт полностью не покроет весь город", – сказал Садовый.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах во Львове и дальше будет 10 грн. Льготники будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Напомним, в Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Так, по словам замминистра экономики Дениса Кудина, это произойдет, когда дефицит горючего на рынке Украины исчезнет.

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