Во Львовской области продали спиртзавод по рекордной цене

Во Львовской области продали спиртзавод по рекордной цене

В ходе аукциона стоимость выставленного на продажу имущественного комплекса выросла в 16 раз.

В среду, 8 декабря, Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вузливский спиртзавод во Львовской области. За имущественный комплекс согласились заплатить более 330 миллионов гривен.

Об этом стало известно из опубликованных результатов на сайте Prozorro.

Вузливский спиртзавод занимает территорию площадью 12,7 га, имущественный комплекс включает в себя ферментный цех, здание главного офиса, спиртподвал, депо, электростанцию и другую недвижимость. Его стартовая цена была установлена в размере 21 млн. грн.

Участниками аукциона было восемь компаний. Торги были напряженными и в процессе продажи стоимость имущественного комплекса выросла в 16 раз, достигнув 333 млн грн.

Победителем стала зарегистрированная в Киеве компания "Гольцварен". Ее единственным владельцем является львовский предприниматель Богдан Страшевский, которому также принадлежит строительная компания "Баупрод".

Теперь покупатель должен в течение месяца подписать договор купли-продажи с ФГИ, после чего станет полноценным собственником.

Приватизация объектов госкорпорации "Укрспирт" продолжается с октября 2020 года. На сегодняшнем аукционе установлен ценовой рекорд. Ранее при продаже Вишняковского спиртзавода в Полтавской области цена достигла 234 млн грн. Правда, тогда инвестор отказался платить за купленный актив и ФГИ выставлял его на аукцион еще трижды.

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИУ) на аукционе "большой приватизации" продал киевский завод "Большевик" компании "Дженерал Коммерс" за 1,429 млрд гривен.

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