Во сколько обойдется послевоенное восстановление Украины: во Всемирном банке назвали сумму

Послевоенное восстановление Украины обойдется примерно в 500-600 миллиардов евро.

Об этом в интервью австрийской газете Die Presse сказала вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

Так, если по состоянию на начало июня эта сумма составляла около 350 миллиардов евро, то сейчас она выросла до 500-600 миллиардов евро.

"Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро", — отметила Бьерд.

Также, по словам Бьерде, до конца 2022 года восемь миллионов человек в Украине будут жить в бедности, что повышает уровень бедности населения от 2 до 25%.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с европейскими городами и громадами..

По его словам, ключевым в сотрудничестве будет восстановление украинских городов, пострадавших от российских ракет и боеприпасов.

"Но не только это будет предметом нашего важного сотрудничества. Современное развитие любой страны – это прежде всего развитие городов, создание в городах новых возможностей и институций, это обмен опытом между городами и городскими институтами. А значит, это новые рабочие места, большее социальное капитал и высший уровень безопасности для людей.С украинской стороны субъектом отношений с Ассоциацией европейских городов будет наш Конгресс местных и региональных властей. Я хочу заверить, что каждый город нашего государства извлечет пользу от этого.Мы заинтересованы в устойчивом развитии по всей территории Украины – и так будет. Без всяких исключений", — подчеркнул он.

В Украине уже создан Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Украинцам начнут выплачивать компенсации за разрушенное оккупантами жилье, не дожидаясь репараций от РФ, благодаря созданному Фонду по ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

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