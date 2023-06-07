Во сколько станет строительство новой ГЭС в Херсонской области — Минэкономики подсчитало

На восстановление дамбы уйдет не менее пяти лет.

После подрыва Каховской ГЭС цена строительства новой может составить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной дамбы.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Россия в очередной раз доказала всему миру, что она террористическое государство, ведь подрыв Каховской ГЭС влечет за собой экологические, экономические последствия, большую угрозу радиационной и пищевой безопасности. Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать", — прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она также отметила, что в результате уничтожения оккупантами дамбы Каховской ГЭС могут быть подтоплены 80 населенных пунктов, уничтожена часть флоры и фауны Херсонщины, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.

"Мировое сообщество должно действовать максимально жестко в отношении России. Сейчас Украине нужна скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества. Прежде всего речь идет о демонтировании и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции ущерб водным ресурсам нанесено на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Уже создан штаб по ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС под председательством Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Правительство выделило 120 млн грн. Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов – чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС уровень воды достигнет критической отметки в течение следующих 20 часов.

Читайте также: