Во Всемирном банке назвали условия, при которых Украина получит второй транш займа

Во Всемирном банке назвали условия, при которых Украина получит второй транш займа

Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали Соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития кредита в размере 350 млн долларов для проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

Возможность получения второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" на сумму в 350 млн долларов зависит от поддержания адекватной макроэкономической базы.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала вицепрезидент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

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"Мы во Всемирном банке гордимся тем, что поддержали Украину в ее усилиях построить лучшее будущее, и мы продолжаем поддерживать эти усилия. Перспективы второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию", — отметила Бьерде.

Вицепрезидент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии акцентировала, что решение об открытии рынка земли принято, но предстоит еще многое сделать, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, которые предлагает сельскохозяйственный сектор Украины, в частности облегчить доступ к кредитам для мелких фермеров. Например, отложено принятие закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сфере сельского хозяйства, которым обеспечивался бы доступ мелких фермеров к финансированию.

Напомним, Украина получит еще $ 230 млн от Всемирного банка на борьбу с COVID-19. Средства должны поступить уже к декабрю.

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