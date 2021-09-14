Во Всемирном банке посоветовали, как профинансировать накопительные пенсии

Без внедрения реформы пенсии в дальнейшем уменьшаться по сравнению с уровнем заработной платы.

Финансирование накопительного уровня пенсионной системы может происходить за счет работодателя, работника и правительства.

Об этом сказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, без внедрения пенсионной реформы суммы выплат для старшего поколения и в дальнейшем уменьшаться по сравнению с уровнем заработной платы. Но финансирование накопительной системы не должно осуществляться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков. Зато в обществе должна быть открыта и прозрачна дискуссия по финансированию инструмента.

"Это может, например, произойти через определенную форму распределения расходов между работодателем, работником и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", — сказала Бьерде.

Важной задачей вице-президент считает просмотр расходов Пенсионного фонда, которые не всегда являются частью пенсионных обязательств. По ее словам, объединение денежных выплат и надбавок, профинансированных из общего бюджета, в универсальную программу базовых пенсий, в значительной степени решило бы проблемы относительно дефицита Пенсионного фонда.

Напомним, что в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система, предусматривающая обязательные отчисления с зарплаты работника на индивидуальные пенсионные счета. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной.

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