Вода подорожает почти на 80%: украинцев предупредили о новых тарифах

Тарифы на воду в Кривом Роге

Украинцев предупредили об ощутимом росте цен на воду. С 1 июня в одном из крупных городов Украины поднимут цены на водоснабжение и водоотвод. Стоимость вырастет почти на 80%.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Стало известно, что жители Кривого Рога получат значительно более высокие платежки за воду уже этим летом. По новым тарифам один кубометр воды обойдется в 47,61 гривны, а водоотвод — 33,83 гривны.

Общая цена услуги превысит 81 гривну за кубометр воды. Это повлекло за собой резкий общественный резонанс в Кривом Роге.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что повышение тарифов для жителей Кривого Рога состоится из-за повышения цен на электроэнергию.

Он выразил опасение, что ситуация может обостриться дальше и назвал это началом глубокого кризиса в системе жилищно-коммунального хозяйства.

По словам эксперта, даже такие поднятые тарифы не покрывают реальных затрат предприятий, обслуживающих водоснабжение в городах. Водоканалы по всей стране работают в убыток.

В Кривбассводоканале заявили, что стабильность водоснабжения напрямую зависит от электроэнергии. Насосные станции, очистные сооружения и другое требуемое оборудование потребляют огромное количество электроэнергии. Половина себестоимости воды приходится на электричество.

«Тариф на воду был установлен тогда, когда электроэнергия стоила менее 3 грн/кВт. Сегодня ее стоимость почти 10 грн/кВт. Разница — колоссальная. Но тариф все это время оставался на уровне, уже давно не соответствующем реальным затратам предприятия», — пишут в Кривбассводоканале.

Там добавили, что повышение цен происходит не ради повышения, а ради возможности функционировать дальше, ведь ситуация стала критической. Если предприятие не сможет оплачивать электроэнергию, Кривой Рог может остаться без воды.

«Это отсутствие воды в кранах, невозможность работы больниц, школ, детсадов, проблемы с канализацией и санитарной безопасностью города. Можно сколько угодно возмущаться повышению тарифа. Но физику и экономику комментариями не отменить», — пишут в предприятии.

Напомним, что с 1 мая в Украине перестали действовать определенные тарифные льготы, в том числе для пользователей электроотопления. Хотя базовый тариф на свет, вероятно, останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч, льготная цена 2,64 грн на первые 2000 кВт-ч с завершением отопительного сезона больше не действует.

Клиенты «Нафтогаза» продолжат платить за газ по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр, которая будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.

Единого тарифа на водоснабжение в Украине нет. Стоимость формируется местными советами или НКРЭКУ в зависимости от масштаба предприятия. Актуальные цены с мая 2026 года жителям следует уточнять непосредственно в водоканалах.

По итогам трех месяцев работы Госпродслужба выявила нарушение закона при формировании тарифов в 97,7% случаев (86 из 88 внеплановых проверок предприятий ЖКХ). Главными причинами стали ошибки в расчетах и завышении цен.

По результатам этих инспекций ведомство выписало 77 предписаний, наложило 22 штрафа на сумму более 862 тыс. грн, а также оштрафовало семерых должностных лиц.

Предоставители услуг обязаны перечислить счета и вернуть потребителям около 453 тысячи гривен.

