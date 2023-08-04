Вода, свет и газ: когда в Украине снова подорожают коммунальные услуги

Мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги удержится до 2025 года. После будет поэтапное их поэтапное повышение, которое продлится несколько лет.

Такой прогноз заложен в инфляционном отчете Национального банка.

В НБУ подчеркнули, что мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ является важным сдерживающим фактором инфляции. Тарифы на электроэнергию для населения в июне выросли больше, чем ожидал Нацбанк, но это не помешало дальнейшему снижению административной инфляции.

В 2024 году, говорится в прогнозе, отдельные услуги ЖКХ тоже удорожают.

"В 2025 году административная инфляция ускорится до 19%, прежде всего, на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и объективную необходимость их повышения. Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки", – считают в Нацбанке.

Ранее стало известно, что в Украине с 1 июля выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – такое решение 29 июня приняла НКРЭКУ.

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