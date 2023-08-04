Вода, свет и газ: когда в Украине снова подорожают коммунальные услуги

В 2024 году отдельные услуги ЖКХ подорожают.
Мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги удержится до 2025 года. После будет поэтапное их поэтапное повышение, которое продлится несколько лет.
Такой прогноз заложен в инфляционном отчете Национального банка.
В НБУ подчеркнули, что мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ является важным сдерживающим фактором инфляции. Тарифы на электроэнергию для населения в июне выросли больше, чем ожидал Нацбанк, но это не помешало дальнейшему снижению административной инфляции.
В 2024 году, говорится в прогнозе, отдельные услуги ЖКХ тоже удорожают.
"В 2025 году административная инфляция ускорится до 19%, прежде всего, на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и объективную необходимость их повышения. Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки", – считают в Нацбанке.
Ранее стало известно, что в Украине с 1 июля выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – такое решение 29 июня приняла НКРЭКУ.
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