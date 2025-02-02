Водителям готовиться: в Украине в ближайшее время взлетят цены на топливо

В 2025 году рост цен на горючее будет значительно быстрее, чем в прошлом.

По состоянию на 2 февраля рост розничных цен на топливо в Украине ускорится до 13% в год, что вдвое больше, чем раньше. В то же время фактическое подорожание пока ниже прогнозируемого уровня.

Об этом пишет Автотема.

По данным "Инфляционного отчета" Национального банка Украины за январь 2025 года, рост цен на топливо в Украине в IV квартале 2024 года замедлился до 4,8% в декабре (с 6% в сентябре), что было ниже прогноза. Однако в 2025 году темпы удорожания ускорятся до 13% в год.

Сентябрьское повышение акцизных налогов на горючее, прежде всего, повлияло на стоимость сжиженного газа. Его подорожание также повлекло за собой рост цен на сырье и повышенный спрос в Европе, в частности из-за вступившего в силу эмбарго на импорт российского сырья 20 декабря.

"В то же время преимущественно нисходящая динамика мировых цен на нефть и сдержанный спрос на фоне достаточных запасов, которые сформировали для оптовой и розничной продажи импортеры и сети АЗС перед первым этапом повышения акцизов, ограничивали рост цен на бензин и дизель", — рассказали в Нацбанке.

На цены на топливо в Украине влияли стоимость сырья, обменный курс, изменения в налогообложении и маркетинговые стратегии. В конце 2024 года импорт горючего вырос для создания запасов перед повышением акцизов в 2025 году, что будет временно сдерживать рост цен. Однако НБУ прогнозирует, что после исчерпания запасов темпы удорожания ускорятся до 13%. Это отразится на себестоимости товаров и транспортных услуг. В то же время, в среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть может частично компенсировать налоговую нагрузку, что замедлит подорожание горючего.

Напомним, ранее мы писали советы для водителей, как сэкономить на горючем.

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