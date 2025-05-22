Военная пенсия по инвалидности в 2025 году: размер, как начисляют

Пенсия по инвалидности военнослужащих

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Государство гарантирует украинским военнослужащим, которые получают тяжелые ранения, приводящие к инвалидности, пенсионное обеспечение, размер которого зависит от ряда факторов, включая группу инвалидности, ее причину и статус военного.

Эксперты разъясняют ключевые аспекты назначения и расчета пенсий по инвалидности для военнослужащих в 2025 году. По словам Татьяны Ходиневич, юриста, который специализируется на пенсионных вопросах, размер пенсии по инвалидности для военнослужащих определяется в индивидуальном порядке. Основные условия назначения и размеры выплат регулируются Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» от 09.04.1992 № 2262. Согласно этому законодательному акту, размер пенсии устанавливается в процентах от их денежного довольствия и зависит от причины наступления инвалидности. Группу инвалидности, ее причину, время наступления и срок, на который она устанавливается, определяет орган медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Как назначается пенсия по инвалидности военнослужащим в 2025 году

В зависимости от причины инвалидности законодательство предусматривает разные размеры пенсионных выплат:

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Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах от суммы их денежного довольствия:

I группа инвалидности: 100%

II группа инвалидности: 80%

III группа инвалидности: 60%

Другим лицам с инвалидностью (не вследствие войны) пенсия назначается в размерах от суммы их денежного довольствия:

I группа инвалидности: 70%

II группа инвалидности: 60%

III группа инвалидности: 40%

Минимальные размеры пенсий по инвалидности для военнослужащих в 2025 году

Важно отметить, что государство устанавливает минимальные гарантированные размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью в результате войны вне зависимости от расчетного процента от их денежного довольствия. Согласно данным, по состоянию на март 2025 года эти минимальные суммы с учетом надбавок составляют:

I группа инвалидности в результате войны: не менее 16 847 грн

II группа инвалидности в результате войны: не менее 13 822 грн

III группа инвалидности в результате войны: не менее 9478 грн

Эти минимальные гарантии установлены постановлением Кабинета министров Украины «Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий» № 656 от 28 июля 2010 года (с изменениями, внесенными постановлением от 16.07.2021).

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Следует учитывать, что размеры денежного довольствия военнослужащих могут отличаться в зависимости от звания, должности, выслуги лет и других факторов. Соответственно и расчетный размер пенсии по инвалидности будет индивидуальным. Однако, для лиц с инвалидностью в результате войны общая сумма пенсии со всеми надбавками не может быть ниже установленных минимальных уровней.

Поскольку ситуация в стране остается сложной и законодательство может претерпевать изменения, рекомендуется следить за официальными сообщениями Пенсионного фонда Украины и Министерства социальной политики Украины для получения наиболее актуальной информации о пенсионном обеспечении военнослужащих. Также в случае возникновения вопросов начисления пенсии военнослужащим и членам их семей следует обращаться за консультацией к профильным юристам или в органы Пенсионного фонда.