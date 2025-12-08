Военная пенсия в Украине: условия назначения и необходимый стаж

Военная пенсия

Реклама

Военнослужащие, завершающие свою службу, имеют гарантированное государством право на оформление военной пенсии. В отличие от пенсионного обеспечения гражданского населения система выплат для защитников регулируется особым законодательством, устанавливающим четкие требования к выслуге лет и возраста.

Категории граждан, имеющих право на выплаты

Пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы и некоторых приравненных к ним категорий, в Украине осуществляется в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Этот нормативный акт определяет круг лиц, которые могут претендовать на военную пенсию после увольнения.

К таким категориям относятся кадровые военнослужащие, военнослужащие срочной службы и ряд других лиц. В частности, это включает тех, кто служил в Национальной полиции, Службе судебной охраны, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, а также в подразделениях гражданской защиты и других силовых ведомствах.

Реклама

Важным условием является то, что оформить военную пенсию можно только после официального прекращения службы.

Определение необходимого срока службы

Одним из главных требований для назначения пенсии есть достаточная выслуга лет, установленная Министерством Обороны Украины. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины могут получить пенсию за выслугу лет по двум основным критериям.

Во-первых, выплата назначается независимо от возраста, если военнослужащий в день увольнения имеет 25 календарных лет и более выслуги.

Во-вторых, существует возможность оформления пенсии по смешанному стажу: военнослужащий должен достичь 45-летнего возраста, иметь общий страховой стаж 25 лет и старше, причем не менее 12 с половиной лет этого стажа должна составлять именно военная служба или служба в органах правопорядка.

Реклама

Для военных, уволенных в 45-летнем возрасте в связи с реформированием ВСУ, требования несколько упрощены, требуя наличия 20 лет и более выслуг.

Особенности максимального размера и другие виды помощи

Законодательство Украины четко ограничивает максимальный размер военной пенсии — он не может превышать 70% суммы денежного обеспечения защитника, из которого исчисляется выплата.

Кроме пенсии за выслугу лет, военнослужащие могут получить пенсию по инвалидности, если она была получена во время прохождения службы. Семьи военных, потерявших кормильца, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Государство также обеспечивает пенсией детей погибших или пропавших без вести военных; эта выплата не может быть ниже 30% от денежного довольствия военнослужащего.

Процедура оформления пенсионных выплат: куда обращаться

Процесс подачи документов на назначение пенсии зависит от статуса военнослужащего и типа оформляемой им пенсии. Пенсии за выслугу лет, по инвалидности или при потере кормильца назначаются в соответствии с Законом Украины № 2262 после увольнения с военной службы.

Реклама

1. Обращение непосредственно к Пенсионному Фонду Украины (ПФУ)

В ПФУ обращаются лица, имеющие более простой или уже определенный пенсионный статус, а также члены их семей. Это касается:

Военнослужащих срочной службы и лиц, приравненных к ним по пенсионному статусу (по любому типу пенсии — за выслугу, по инвалидности, в случае потери кормильца).

Лиц, получивших инвалидность вследствие участия в обороне Украины в период с 24 февраля по 25 марта 2022 (и в период военного положения), которым пенсия назначается по военному закону.

Членов семей, подающих заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца, если умерший кормилец уже получал военную пенсию.

Военнослужащих, продолжающих службу, но оформляющих пенсию по Инвалидности или досрочную пенсию по возрасту по Закону об общеобязательном государственном страховании (не по военному закону).

Подавать документы можно лично в сервисный центр ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг.

2. Обращение через силовое ведомство (уполномоченный орган)

Через уполномоченный орган (структурное подразделение ведомства, например ТЦК СП) обращаются лица, имеющие более сложную процедуру сбора документов и подтверждение выслуги. Это касается:

Уволенных со службы военнослужащих, служивших по контракту (офицеры, сержанты, рядовые).

Других лиц, уволенных со службы (например, бывшие работники СБУ, МВД, Службы Судебной Охраны), кроме срочников.

Членов семей, подающих заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца, если умершему кормильцу ранее пенсия не назначалась.

Силовое ведомство собирает и готовит все необходимые документы (о выслуге, денежном довольствии) и самостоятельно передает их в ПФУ. Таким лицам напрямую в ПФУ обращаться не нужно.

Реклама

Повторная служба и доплаты ветеранам

Если пенсионер решает вернуться на службу, выплата его пенсии приостанавливается на весь период повторного пребывания в военных формированиях. После окончательного увольнения размер пенсии перечисляется с учетом всей дополнительной выслуги.

Отдельно государство предоставляет социальные гарантии ветеранам войны, в частности, участникам боевых действий, которым предусмотрена надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.