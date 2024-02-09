Военная помощь: какую сумму получила Украина с момента вторжения РФ

Союзники США из Европы, Азии и НАТО выделили более 178 миллиардов долларов в поддержку Украины, что больше, чем американцы планируют выделить ввиду находящегося на рассмотрении пакета помощи.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Евросоюз и его государства-члены предоставили Украине 148,5 миллиарда долларов (138 миллиардов евро), в том числе недавно объявленный пакет поддержки в размере 54 миллиардов долларов (50 миллиардов евро) после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Великобритания пообещала выделить Украине 15,1 миллиарда долларов (12 миллиардов фунтов стерлингов) в общую поддержку от февраля 2022 года, из которых 9 миллиардов долларов (7,1 миллиарда фунтов стерлингов) предназначены для военной помощи.

С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов (более 2,4 миллиарда канадских долларов).

В феврале 2023 года Норвегия достигла многолетнего соглашения с Украиной о программе поддержки, которая предоставит Украине 7 миллиардов долларов (75 миллиардов норвежских крон) в период с 2023 по 2027 год. Норвегия обязалась выделять Украине около 1,4 миллиарда долларов (15 миллиардов норвежских крон) в год и уже предоставила Украине около одного миллиарда долларов (10,7 миллиарда норвежских крон).

По состоянию на ноябрь 2023 года Северная Македония направила Украине 10 партий военной помощи, которая содержит и военную технику советских времен. Северная Македония также подготовила украинских военнослужащих и пообещала продолжать поддерживать Украину.

Южная Корея расширяет производство важнейших 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для пополнения западных запасов и поддержки постоянных поставок боеприпасов в Украину.

Япония пообещала Украине 4,5 млрд долларов в декабре 2023 года. Токио также пообещал внести дополнительный взнос в размере 37 миллионов долларов в фонд НАТО для предоставления дополнительной поддержки обороне Украины в январе 2024 года.

По состоянию на конец октября 2023 года Австралия предоставила Украине примерно 590 миллионов долларов (910 миллионов австралийских долларов) в виде военной и гуманитарной помощи.

По состоянию на июль 2023 года Новая Зеландия предоставила Украине более 48,7 миллионов долларов (80 миллионов новозеландских долларов) в виде военной и гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия вокруг нового механизма поддержки Украины за счет создания Украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на следующие четыре года.

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