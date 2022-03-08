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Военнослужащим-срочникам будут выплачиваться дополнительно по 30 тысяч гривен – решение Кабмина

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Военнослужащим-срочникам будут выплачиваться дополнительно по 30 тысяч гривен – решение Кабмина

Национальный банк Украины

Выплаты будут производиться на период военного положения.

На период военного положения в Украине военнослужащим срочной службы будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.

Такое решение принял Кабинет Министров.

Военнослужащие-срочники каких служб будут получать дополнительно по 30 тыс. грн на период военного положения:

  • Вооруженные Силы Украины,
  • Служба безопасности Украины,
  • Служба внешней разведки,
  • Главное управление разведки Министерства обороны,
  • Национальная гвардия Украины
  • Государственная пограничная служба,
  • Управление государственной охраны,
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации,
  • Государственная специальная служба транспорта,
  • лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • полицейские.

В Кабмине напомнили, что "всем категориям военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям погибших в этой войне военнослужащих государство будет выплачивать по 15 млн грн.

"Наши срочники проявили героизм и выдержку. Конечно, первые удары российских захватчиков взяли на себя профессионалы-контрактники, но каждая победа над врагом куется на надежной опоре, которой стали срочники в том числе в местах постоянной дислокации. Украинский солдат – контрактник, доброволец, срочник – заслуживает равного уважения и достойного обеспечения. Признавая это, Кабмин забрал ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна благодарна. Вместе мы преодолеем врага! Слава Украине!", — отметил министр обороны Алексей Резников.

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