Военные могут получить выплату в размере 50 тысяч гривен: кого это коснется

Выплаты военным

Верховная Рада Украины шагнула к усилению социальной защиты военнослужащих, вернувшихся из российского плена.

Парламент в первом чтении поддержал законопроект №13627, предусматривающий финансовую помощь и упрощение бюрократических процедур. За документ проголосовали 270 народных депутатов.

Ежемесячные выплаты для военных

Законопроект устанавливает, что освобожденные из плена военные, нуждающиеся в стационарном лечении более 30 дней, будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен. Финансовая поддержка будет действовать в течение первых трех месяцев лечения и призвана компенсировать упущенную возможность работать.

Документ также регулирует порядок получения справок о травмах и заболеваниях, нанесенных в плену. Многие военные сталкиваются с трудностями при подтверждении диагнозов, блокирующих получение льгот. Новые нормы должны устранить эти препятствия.

Медицинская и психологическая поддержка после плена

Министерство здравоохранения обновило перечень медицинских учреждений, оказывающих специализированную помощь освобожденным из плена. Речь идет не только о лечении, но и о психологической реабилитации.

«Военные должны получить все необходимое для восстановления здоровья и возвращения к жизни после плена», — говорится в пояснении к законопроекту.

Историк Роман Бессмертный подчеркнул, что статус гражданских заложников существенно отличается от военных.

«Возвращение гражданских украинцев из России — это не обмен военнопленными. В международном праве это заложники и именно так должна трактоваться ответственность России», — отметил он.

Напомним, в Украине военнослужащие, находящиеся в плену или считающиеся пропавшими без вести, сохраняют право на ежемесячное денежное довольствие в полном объеме. Выплаты производятся по последней должности и продолжаются все время пребывания в плену. В то же время существуют исключения: если будет доказана добровольная сдача, самовольное оставление части или дезертирство, финансирование прекращается после проведения расследования.

Каждый военный может заранее определить, кому будет передаваться право на получение средств — жене, детям, родителям или другим родственникам. Если такое распоряжение отсутствует, применяется законодательная очередность: первыми имеют супруги, далее — дети, потом родители, совершеннолетние дети и родные братья или сестры.

Вместе с тем есть категории лиц, которые не могут претендовать на эти выплаты. В частности, они не начисляются:

гражданам, осужденным за государственную измену или сотрудничество с агрессором;

гражданам России и Белоруссии;

лицам, постоянно проживающим на территории этих стран.

Чтобы получить выплаты, родственникам необходимо предоставить пакет документов в ближайший территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) независимо от места жительства. В него входят заявление, копии паспорта, идентификационного кода, документы, подтверждающие родственные связи, а также справки об особых обстоятельствах, например инвалидность детей или установление опеки.