Военные облигации для поддержки ВСУ: что это такое и как купить

Военные облигации для поддержки ВСУ: что это такое и как купить

Более 30 тысяч украинцев и представителей бизнеса присоединились к покупке военных облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).

За прошедшую неделю количество вкладчиков среди граждан и бизнеса выросло с 11,8 тыс. до 43,3 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Всего с начала полномасштабного нападения РФ Министерство финансов провело 27 аукционов по продаже военных облигаций и привлекло в государственный бюджет свыше 55,2 млрд. грн, около 144,1 млн дол. США и 176,5 млн евро.

Теперь объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации превышает 4,6 млрд грн., 45,7 млн дол. США и 25,6 млн евро, а нерезидентов – 66,7 млн грн.

Отметим, что номинальная стоимость одной гривневой облигации составляет около 1 тыс. грн, долларовой – 1 тыс. дол. США, евро – 1 тыс. евро.

Ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла от 9,5% до 11% годовых (в зависимости от срока погашения), долларовым – 3,7% годовых, евро – 2,5% годовых.

Что такое военная облигация

Военные облигации – это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке с целью финансирования потребностей ВСУ и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством и обслуживаются Минфином.

Налоги и сборы с дохода по военным облигациям не взимаются.

Как купить военную облигацию

Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки – первичные дилеры.

Граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.

Ранее сообщалось, что НБУ перечислил на нужды военных более 14,9 млрд. грн.

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