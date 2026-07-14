Военный пропал без вести: как оформить выплату по потере кормильца

Выплата по потере кормильца

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В случае, если военный пропал без вести во время войны, его семья, в частности дети, имеют право на социальную выплату — пенсию по потере кормильца. Кто имеет право, как обратиться и где можно получить пенсию по потере кормильца — рассказываем подробнее.

Больше об этом рассказали в Офисе омбудсмена Украины.

Пенсия по потере кормильца: кто имеет право и как получить

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека опубликовал подробные разъяснения относительно условий, назначения и выплаты пенсии в связи с потерей кормильца для пропавших без вести семей военнослужащих.

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Право на такую денежную помощь от государства возникает через месяц после внесения сведений о пропавшем без вести бойце в единый учет органов полиции. При этом продолжительность страхового стажа самого военнослужащего не имеет значения.

Претендовать на такую помощь могут:

дети пропавшего без вести защитника в возрасте до 18 лет;

те, кто получают образование по дневной форме обучения (дети от 18 до 23 лет) — до завершения обучения;

дети-сироты до достижения 23 лет вне зависимости от факта обучения;

муж, жена или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста и находились на содержании пропавшего;

муж или жена (а в случае их отсутствия — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка) независимо от возраста и трудоспособности, при условии, что они не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;

родители или супруг, не находившиеся на содержании непосредственно, но потерявшие источник средств к существованию в связи с исчезновением защитника.

Главным документом для оформления выплаты является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Начисленная пенсия выплачивается на протяжении всего периода, пока военный имеет статус пропавшего без вести.

Выплату вы будете получать до момента внесения отметки о выяснении места нахождения пропавшего — если человек жив и свободен в своих действиях, возвращения из плена или официального подтверждения гибели — обнаружения места захоронения или останков.

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Если справки о пропаже без вести военного не хватит для назначения пенсии, в таком случае вам может понадобиться решение суда о том, что человек признан без вести пропавшим или объявлен умершим.

Как только суд принимает такое решение и семье назначают пенсию, выплату ежемесячного денежного довольствия военнослужащего, которое семья получала, пока он считался пропавшим, прекращают. То есть выплаты не добавляются друг к другу, а одна заменяется другой.

Дополнительные выплаты военным за ранение

Напомним, в Украине ввели новую одноразовую денежную помощь в размере 5000 гривен для военнослужащих, которые получили ранения, контузии или увечья в результате вражеских обстрелов.

По информации правительственного сервиса Ветеран PRO, выплата рассчитана на бойцов, зарегистрированных в Херсонской области и пострадавших в этом регионе. Однако помощь не предоставляется за ранения, полученные при выполнении боевых заданий на линии фронта, — она направлена на случаи поражения в тыловых районах или по месту регистрации.

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Для оформления выплаты защитнику или его близким родственникам или законным представителям необходимо обратиться лично к управлениям соцзащиты, подразделениям ветеранской политики или ЦНАПов по месту регистрации в Херсонской области, поскольку онлайн-предоставление пока недоступно.

К заявлению следует добавить паспорт, идентификационный код, подтверждение регистрации в области, медицинскую справку о ранении, документ об факте обстрела, военный билет или удостоверение УБД и банковские реквизиты. После проверки данных средства автоматически перечислятся на карточный счет.

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