Военный сбор останется и после войны: Зеленский подписал закон

Военный сбор / © ТСН.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий продление уплаты военного сбора еще на три года после завершения войны.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины, в частности, в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения», регулирующий порядок взимания военного сбора.

Реклама

Документ закрепляет норму, согласно которой военный сбор будет действовать не только во время военного положения, но и в течение трехлетнего периода после его завершения.

Напомним, в настоящее время военный сбор установлен на уровне:

5% - для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны - 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором))

10% от минимальной зарплаты - для ФЛП 1, 2 и 4 групп

1% от дохода - для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов)

Заметим, что этот закон является частью обязательств Украины перед МВФ для получения новой части средств. Совет исполнительных директоров МВФ уже одобрил новую программу финансирования для Украины в размере 8,1 миллиарда долларов на 2026-2029 годы.

