Воины по возвращении из плена будут получать ежемесячные выплаты - Рада приняла закон

Военнопленные ВСУ

Верховная Рада Украины приняла важный законопроект №13627, значительно расширяющий финансовую поддержку военнослужащих, освобожденных из плена. Решение поддержали 244 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что предусматривает новый закон

Законопроект вводит ежемесячную выплату для нуждающихся в длительном восстановлении после пребывания в неволе:

Размер выплаты: 50 000 гривен в месяц.

Срок: выплаты будут производиться в течение первых трех месяцев стационарного лечения.

Условие: помощь назначается военным, которые после освобождения из плена требуют длительного стационарного лечения (более 30 дней) из-за заболеваний, полученных или обостренных во время пребывания в плену.

Справедливое решение

До принятия этого закона, подобные ежемесячные выплаты были предусмотрены только для военных, получивших физические травмы (ранения, контузии, увечья). Однако значительная часть освобожденных из плена нуждается в лечении именно из-за тяжелых болезней и обострения хронических состояний, вызванных бесчеловечными условиями содержания.

Законопроект также имеет целью урегулировать порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время плена, что поможет избежать бюрократических препятствий при оформлении выплат.

"Это справедливое и крайне нужное решение для тех, кто прошел через плен и теперь борется за свое здоровье", - отмечает нардеп.

