ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
302
Время на прочтение
2 мин

Волна подорожания накрыла АЗС: сколько стоят бензин, дизель и газ 12 октября

Пока премиальные операторы держат паузу, сети автозаправок бюджетного сегмента меняют прайсы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
АЗС

АЗС / © Associated Press

Стоимость топлива на украинских автозаправках 12 октября снова изменилась. Вслед за премиальными сетями цены повысили и дискаунтеры.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сеть «Укрнафта» скорректировала цены на отдельные виды горючего. В частности, бензин А-95 (Energy) подорожал сразу на 3 гривны — до 91,90 грн/л. Таким образом, его стоимость вернулась к уровню, который был зафиксирован в предыдущие дни до понижения. Автогаз также вырос в цене — на 1,5 гривны, до 44,90 грн/л. В то же время, цена на базовый А-95 и другие виды горючего осталась неизменной.

Другие крупные сети автозаправок новых изменений не вводили. В частности, OKKO, WOG, SOCAR и UPG сохранили цены на уровне предыдущих суток.

Несмотря на удорожание отдельных позиций на «Укрнафте», разница в стоимости горючего между сетями остается. Так, литр стандартного бензина А-95 на «Укрнафте» и UPG стоит 88,90 грн, тогда как на SOCAR его цена составляет 95,90 грн.

Цены на топливо в Украине 12 октября 2026 года

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

  • ДТ Pulls: 102,90 грн

  • ДТ Евро: 99,90 грн

  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн

  • ДТ Mustang: 102,90 грн

  • ДТ Евро-5: 99,90 грн

  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн

  • Бензин NANO 95: 98,90 грн

  • Бензин А-95: 95,90 грн

  • ДТ NANO Extro: 105,00 грн

  • ДТ NANO: 104,00 грн

  • Газ: 48,90 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)

  • Бензин А-95: 88,90 грн

  • Бензин А-92: 86,90 грн

  • ДТ (Energy): 99,90 грн

  • ДТ: 97,90 грн

  • Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн

  • Бензин UPG 95: 91,90 грн

  • Бензин A-95: 88,90 грн

  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн

  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн

  • Газ: 45,90 грн

Напомним, по прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, до конца осени цены на топливо будут резко и непредсказуемо прыгать то вверх, то вниз, причем дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин. Операторы АЗС реагируют на ситуацию асимметрично: поднимают цены еще до поступления более дорогого ресурса, перекладывая риски на потребителей, а снижают их медленно, ссылаясь на реализацию старых запасов. При неблагоприятном стечении факторов — мирового дефицита дизеля, высоких европейских котировок, логистических проблем и девальвации гривни — возможен стрессовый сценарий с ценой 115-120 грн за литр.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie