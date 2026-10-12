Волна подорожания накрыла АЗС: сколько стоят бензин, дизель и газ 12 октября

АЗС / © Associated Press

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Стоимость топлива на украинских автозаправках 12 октября снова изменилась. Вслед за премиальными сетями цены повысили и дискаунтеры.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Сеть «Укрнафта» скорректировала цены на отдельные виды горючего. В частности, бензин А-95 (Energy) подорожал сразу на 3 гривны — до 91,90 грн/л. Таким образом, его стоимость вернулась к уровню, который был зафиксирован в предыдущие дни до понижения. Автогаз также вырос в цене — на 1,5 гривны, до 44,90 грн/л. В то же время, цена на базовый А-95 и другие виды горючего осталась неизменной.

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Другие крупные сети автозаправок новых изменений не вводили. В частности, OKKO, WOG, SOCAR и UPG сохранили цены на уровне предыдущих суток.

Несмотря на удорожание отдельных позиций на «Укрнафте», разница в стоимости горючего между сетями остается. Так, литр стандартного бензина А-95 на «Укрнафте» и UPG стоит 88,90 грн, тогда как на SOCAR его цена составляет 95,90 грн.

Цены на топливо в Украине 12 октября 2026 года

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 105,00 грн

ДТ NANO: 104,00 грн

Газ: 48,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)

UPG

Бензин UPG 100: 99,90 грн

Бензин UPG 95: 91,90 грн

Бензин A-95: 88,90 грн

ДТ upgDIESEL: 99,90 грн

ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн

Газ: 45,90 грн

Напомним, по прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, до конца осени цены на топливо будут резко и непредсказуемо прыгать то вверх, то вниз, причем дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин. Операторы АЗС реагируют на ситуацию асимметрично: поднимают цены еще до поступления более дорогого ресурса, перекладывая риски на потребителей, а снижают их медленно, ссылаясь на реализацию старых запасов. При неблагоприятном стечении факторов — мирового дефицита дизеля, высоких европейских котировок, логистических проблем и девальвации гривни — возможен стрессовый сценарий с ценой 115-120 грн за литр.

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