Вопрос справедливости: президент Евросовета считает, что замороженные санкциями активы россиян нужно конфисковать для восстановления Украины

В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах для этого потребуется принятие решения судом.
Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил за конфискацию активов россиян, которые находятся под санкциями, с целью дальнейшего использования для восстановления ущербов, причиненных Россией в войне, которую она ведет против Украины.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
"Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны. Это мое личное убеждение", - добавил Мишель.
Но юридический уровень этого вопроса не так прост.
"В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах-членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом. Это трудный и долгий процесс", - заметил президент Европейского совета.
При этом он уже поручил юридической службе Совета подготовить "некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, которое облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или другими странами мира".
"На мой взгляд, это - вопрос справедливости, не только заморозить активы, но и их конфискация, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей…, особенно для восстановления страны. Это - вопрос справедливости", - резюмировал он.
Между тем, президент США Джо Байден заявил 4 мая, что Соединенные Штаты "всегда открыты для дополнительных санкций" против России после того, как Евросоюз объявил о новом раунде санкций.
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