Тысячи украинцев могут лишиться пенсий: кому отменят выплаты

В Украине пенсионные выплаты не всегда пожизненны — в определенных случаях они могут быть приостановлены или полностью отменены.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Специалисты объясняют, что основания для прекращения начисления пенсий относятся к восьми категориям пенсионеров, для которых выявлены обстоятельства, несовместимые с последующим получением выплат.

Эти правила распространяются на:

Пенсионеров, подавших ложные данные . Если выплаты назначены из документов с недостоверной информацией, пенсию отменят после проверки.

Выехавших за границу на постоянное проживание . Если межгосударственными соглашениями не предусмотрено иное, такие лица лишаются права на украинскую пенсию.

Самостоятельно отказавшихся от выплат пенсионеров . Это возможно в случае временного проживания вне Украины, когда человек подает заявление о прекращении выплаты.

Лиц, умерших или признанных без вести пропавшими . Выплаты останавливаются в случае смерти пенсионера, а также если он официально признан без вести пропавшим или объявлен умершим.

Пенсионеров, которым предоставлен статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах . Такие случаи регулируются законом о правовом статусе пропавших без вести во время военных действий или чрезвычайных ситуаций.

Лиц, которые шесть месяцев подряд не получали пенсию . Если пенсионер не обращается за выплатой в течение полугода, то ее начисление приостанавливается.

Тех, кто не прошел физическую идентификацию . Если пенсионер не подтвердил свое лицо в установленном порядке, то выплата блокируется до момента прохождения проверки.

Других категорий, предусмотренных законом. Среди них — лица, утратившие статус инвалида, пенсионеры по выслуге лет вернувшиеся на работу по специальности лет или дети, завершившие обучение и больше не имеющие права на пенсию в связи с потерей кормильца.

Возобновление выплат возможно после выяснения обстоятельств и устранения причин прекращения. Решение о возобновлении принимается территориальным органом Пенсионного фонда в течение десяти дней после обращения пенсионера.

