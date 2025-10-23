ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
312
Время на прочтение
2 мин

Тысячи украинцев могут лишиться пенсий: кому отменят выплаты

Возобновление выплат возможно после выяснения обстоятельств и устранения причин прекращения.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пенсия

Пенсия

В Украине пенсионные выплаты не всегда пожизненны — в определенных случаях они могут быть приостановлены или полностью отменены.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Специалисты объясняют, что основания для прекращения начисления пенсий относятся к восьми категориям пенсионеров, для которых выявлены обстоятельства, несовместимые с последующим получением выплат.

Эти правила распространяются на:

  • Пенсионеров, подавших ложные данные. Если выплаты назначены из документов с недостоверной информацией, пенсию отменят после проверки.

  • Выехавших за границу на постоянное проживание. Если межгосударственными соглашениями не предусмотрено иное, такие лица лишаются права на украинскую пенсию.

  • Самостоятельно отказавшихся от выплат пенсионеров. Это возможно в случае временного проживания вне Украины, когда человек подает заявление о прекращении выплаты.

  • Лиц, умерших или признанных без вести пропавшими. Выплаты останавливаются в случае смерти пенсионера, а также если он официально признан без вести пропавшим или объявлен умершим.

  • Пенсионеров, которым предоставлен статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Такие случаи регулируются законом о правовом статусе пропавших без вести во время военных действий или чрезвычайных ситуаций.

  • Лиц, которые шесть месяцев подряд не получали пенсию. Если пенсионер не обращается за выплатой в течение полугода, то ее начисление приостанавливается.

  • Тех, кто не прошел физическую идентификацию. Если пенсионер не подтвердил свое лицо в установленном порядке, то выплата блокируется до момента прохождения проверки.

  • Других категорий, предусмотренных законом. Среди них — лица, утратившие статус инвалида, пенсионеры по выслуге лет вернувшиеся на работу по специальности лет или дети, завершившие обучение и больше не имеющие права на пенсию в связи с потерей кормильца.

Возобновление выплат возможно после выяснения обстоятельств и устранения причин прекращения. Решение о возобновлении принимается территориальным органом Пенсионного фонда в течение десяти дней после обращения пенсионера.

Напомним, мы писали о том, что в октябре 2025 года украинские пенсионеры, которым исполнилось 65 лет и больше, могут рассчитывать на перерасчет и дополнительные выплаты к пенсии. Заметим, эти надбавки получат лица, достигшие соответствующего возраста в сентябре.

Дата публикации
Количество просмотров
312
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie