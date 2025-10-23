- Дата публикации
Тысячи украинцев могут лишиться пенсий: кому отменят выплаты
Возобновление выплат возможно после выяснения обстоятельств и устранения причин прекращения.
В Украине пенсионные выплаты не всегда пожизненны — в определенных случаях они могут быть приостановлены или полностью отменены.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Специалисты объясняют, что основания для прекращения начисления пенсий относятся к восьми категориям пенсионеров, для которых выявлены обстоятельства, несовместимые с последующим получением выплат.
Эти правила распространяются на:
Пенсионеров, подавших ложные данные. Если выплаты назначены из документов с недостоверной информацией, пенсию отменят после проверки.
Выехавших за границу на постоянное проживание. Если межгосударственными соглашениями не предусмотрено иное, такие лица лишаются права на украинскую пенсию.
Самостоятельно отказавшихся от выплат пенсионеров. Это возможно в случае временного проживания вне Украины, когда человек подает заявление о прекращении выплаты.
Лиц, умерших или признанных без вести пропавшими. Выплаты останавливаются в случае смерти пенсионера, а также если он официально признан без вести пропавшим или объявлен умершим.
Пенсионеров, которым предоставлен статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Такие случаи регулируются законом о правовом статусе пропавших без вести во время военных действий или чрезвычайных ситуаций.
Лиц, которые шесть месяцев подряд не получали пенсию. Если пенсионер не обращается за выплатой в течение полугода, то ее начисление приостанавливается.
Тех, кто не прошел физическую идентификацию. Если пенсионер не подтвердил свое лицо в установленном порядке, то выплата блокируется до момента прохождения проверки.
Других категорий, предусмотренных законом. Среди них — лица, утратившие статус инвалида, пенсионеры по выслуге лет вернувшиеся на работу по специальности лет или дети, завершившие обучение и больше не имеющие права на пенсию в связи с потерей кормильца.
Возобновление выплат возможно после выяснения обстоятельств и устранения причин прекращения. Решение о возобновлении принимается территориальным органом Пенсионного фонда в течение десяти дней после обращения пенсионера.
Напомним, мы писали о том, что в октябре 2025 года украинские пенсионеры, которым исполнилось 65 лет и больше, могут рассчитывать на перерасчет и дополнительные выплаты к пенсии. Заметим, эти надбавки получат лица, достигшие соответствующего возраста в сентябре.