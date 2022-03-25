Восстанавливать Украину поможет самая быстрая в мире таможня и конфискация российского имущества — Шмыгаль

Важным для Украины направлением глава украинского правительства назвал упрощенный ввоз гуманитарной помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах, которыми правительство поддерживает экономику во время войны, и те шаги, которые помогут отстроить ее после победы.

Об этом он говорил во время обращения в пятницу, 25 марта.

По словам украинского премьера, сегодня каждый украинец должен работать на то, чтобы максимально приблизить победу в войне, развязанную масштабным вторжением России в нашу страну.

“Для этого экономика должна работать. Должна быть посевная. Открываются магазины. Запускаться заводы”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что за последние две недели правительство и парламент переформатировали экономическую, финансовую, продовольственную, транспортную и энергетическую отрасли.

“Радикально уменьшены налоги для бизнеса. Убрано большинство регуляций и бюрократических бумаг. Дана возможность любому предпринимателю взять кредит под 0%”, — заявил премьер-министр.

Кроме того, он напомнил, что в четверг, 24 марта, парламент проголосовал за законопроект, который позволит нам сделать "быстрейшую в мире таможню".

“Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров, которые завозятся плательщиками единого налога на оборот. На таможне также теперь работает декларативный принцип работы», – подчеркнул он.

Важным для Украины направлением Денис Шмыгаль назвал упрощение ввоза гуманитарной помощи.

“На основании одной страницы упрощенной декларации гуманитарные грузы оформляются таможней за 10-15 минут. Еще раз хочу подчеркнуть, что получать какие-либо документы от ВГА или других органов для ввоза гуманитарной помощи не нужно”, — подчеркнул премьер.

По его словам, благодаря международным партнерам и благотворителям со всего мира в Украину уже ввезено более 128 тысяч тонн гуманитарных грузов.

“В настоящее время очереди в пунктах пропуска на западной границе отсутствуют. Мониторинг фактов и причин задержания гуманитарной помощи в пунктах пропуска производится руководством Государственной таможенной службы 24/7”, — отметил он.

Глава Кабмина также сообщил, что Украина получает международную финансовую поддержку.

"Работаем со всеми странами и организациями, чтобы такая поддержка оказывалась непрерывно. Обсуждаем со всеми нашими партнерами и друзьями будущий план обновления Украины. Речь идет и о конфискации российского имущества, и об инвестициях в восстановление нашей страны", — подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил Чехию за предоставление военной помощи стоимостью 250 млн грн, которая предназначена для борьбы с Россией.

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