Восстановление жилья: что покупают украинцы по программе єВідновлення

В рамках программы єВідновлення уже 12 000 украинцев получили выплаты на общую сумму более 1 млрд грн для ремонта квартир и домов, поврежденных в результате российской агрессии.

В мае этого года в Украине стартовала программа єВідновлення, в рамках которой люди могут получить средства на ремонт своих домов, пострадавших из-за полномасштабной войны. Эпицентр – компания, которая одна из первых стала участником программы и предложила более 295 000 наименований товаров для строительства и ремонта пользователям программы. Всего за четыре месяца в сети Эпицентр по программе єВідновлення украинцы приобрели товары для ремонта поврежденных домов на сумму более 60 млн грн и эта цифра ежедневно растет.

«Компания Эпицентр уже 20 лет работает на рынке Украины, чтобы покупатели могли выбирать современные, качественные товары для дома и уюта. Наша роль сейчас особенно важна, ведь мы предложили самый широкий ассортимент, наладили логистические цепочки, усовершенствовали сервис и качество услуг. Для удобства выбора товара, который подпадает под расчет картой єВідновлення, добавили соответствующую маркировку. Забрендированные кассовые зоны, а на сайте действует специальный способ оплаты для єВідновлення. Также участники программы могут получить профессиональную консультацию и дополнительную информацию относительно действия программы в Эпицентре», — отметила аместитель председателя ООО «Эпицентр К» по коммуникациям, рекламе и маркетингу Ирина Шинкаренко.

По данным аналитиков компании программой єВідновлення в Эпицентре больше всего воспользовались жители Киева и области, Харькова, Днепра и Запорожья. Чаще всего потребители покупали двери, кровлю (шифер, профнастил, черепицу), гипсокартон, деревянные конструкции, материалы для внутренней отделки (окна, перегородки) и напольные покрытия (плитка, ламинат, линолеум).

Помимо товаров и сервиса Эпицентр и банки-партнеры – Sense и Абанк – предлагают участникам программы єВідновлення кэшбек при покупке товаров. В частности, Абанк предоставляет 10% кэшбек в Эпицентр на первые 5000 грн и 2% на все последующие расходы по карточке єВідновлення. Sense Bank возвращает клиентам 1% от суммы всех покупок в рамках программы.

Напомним, программа єВідновлення заработала в мае этого года для тех семей, чьи дома пострадали из-за российской агрессии. В приложении «Дія» появилась возможность не только сообщить о поврежденном жилье, но и подать заявление о получении денежной помощи для ремонта. Подробнее об условиях получения средств по программе єВідновлення читайте по ссылке.