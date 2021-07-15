VoxUkraine опроверг фейки, что реформа градостроительства позволит ФОПам лоббировать интересы заказчиков

В исследовании VoxUkraine опровергаются манипуляции о том, что авторство архитекторов нивелируют, систему разбалансируют и узаконят коррупцию.

Критики законопроекту №5655 о реформировании системы градостроительного контроля и надзора распространяют манипулятивную и неправдивую информацию о содержании закона. Об этом говорится в отчете аналитической платформы VoxUkraine.

Инициатор законопроекта, народный депутат Елена Шуляк, через соцсети предложила независимым аналитикам оценить документ. В результате проведенного исследования VoxUkraine пришли к выводу, что критики прибегают к манипуляциям. В частности, утверждение, что в случае принятия закона ФОПы будут лоббировать интересы застройщиков, не соответствует действительности.

Как указывают аналитики, согласно с проектом закона предлагается передать полномочия градостроительного контроля профильному органу центральной исполнительной власти, исполнительным органам местных советов и уполномоченным лицам с градостроительного контроля.

"Под "ФОПами по контракту" (критики — ред.) имеют в виду именно последнюю группу — уполномоченных лиц. Впрочем, эти лица не физические лица-предприниматели. Физические-лица предприниматели вообще не упоминаются в статьях о градостроительном контроль или органах, осуществляющих такой контроль. Предложенная в проект ст. 66 уточняет, каким критериям должны соответствовать уполномоченные лица: наличие статуса юридического лица, наличие в своем составе инженеров с соответствующей квалификацией, наличие не менее трех (в отдельных случаях — не менее пяти) человек, которые работают в этой организации по трудовым или гражданско-правовым договорам", — отмечает VoxUkraine.

Также в исследовании VoxUkraine опровергаются манипуляции о том, что авторство архитекторов нивелируют, систему разбалансируют и узаконят коррупции на объектах, которые строятся за государственные средства.

"Досадно, что некоторые из экспертной среды вместо того, чтобы вместе работать над усовершенствованием и вывода из тени строительной сферы, пытались подвергнуть сомнению реформу, — комментирует Шуляк. — Понимаю, что читать более 400 страниц законопроекта, а тем более компетентно разобраться в нем — дело нелегкое. Хорошо, что нам с ним помогли аналитики".

Напомним, законопроект №5655 был принят парламентом в первом чтении 1 июля. Им предлагается давать право регистрации подготовительных и строительных работ через электронную систему, а право проверки проектно документации на соответствие ДБН и других норм — исключительно специализированным экспертным организациям, которые будут нести повышенную ответственность.

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