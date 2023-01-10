Война бьет по финансам: в России рекордно вырос дефицит госбюджета

Сначала компенсировать рост расходов РФ помогали высокие цены на нефть, газ и другое экспортное сырье, но сейчас тенденция меняется.

В России в декабре до рекордного уровня вырос дефицит федерального бюджета, что связано с падением доходов на фоне ограничений на экспорт нефти и ростом расходов на войну против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в декабре дефицит российского бюджета достиг рекордной отметки в 3,9 трлн руб. (56 млрд долл.). Так что дефицит бюджета РФ за весь 2022 год составляет около 3,3 трлн руб. Это привело к сокращению профицита за 11 месяцев прошлого года.

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В статье отмечается, что расходы РФ за год выросли более чем на треть в сравнении с прогнозами, которые делались до войны против Украины. Госрасходы страны носят ярко выраженный сезонный характер, обращают внимание авторы статьи. Так, на конец года часто приходятся большие всплески, что увеличивает дефицит бюджета.

Компенсировать рост расходов российского бюджета в первом полугодии 2022 года помог приток от высоких цен на нефть, газ и другие экспортные сырьевые товары. Однако сейчас тенденция меняется.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году ожидается на уровне 2% от валового внутреннего продукта, что соответствует уровню 2022 года. Следует отметить, что валютный прогноз основан на цене на нефть в размере 70 долл. за баррель – это примерно на 20 дол. выше уровня декабря.

Напомним, по прогнозам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в результате войны против Украины российской экономике предстоит серьезный кризис.

Добавим, в конце 2022 года в Центральном банке РФ проинформировали, что возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен.

В то же время президент России Владимир Путин в конце 2022 года уверял, что год якобы прошел для страны "удачно", а экономические показатели якобы даже лучше, чем в некоторых странах G20.

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