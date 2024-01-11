Война без денег: Украине не хватает около $15 млрд на финансирование обороны

По подсчетам экспертов, расходы государства на оборону и безопасность составят около $60 млрд. в год.

Реальный дефицит бюджета Украины в 2024 году с учетом всех военных нужд составляет около $50 млрд. Как обеспечить полное финансирование необходимых расходов, рассуждали руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий и партнер исследовательской компании Saturday Team Алексей Сивирин.

Их анализ опубликовало издание Forbes.

Аналитики отметили, что среднемесячные расходы на оборону по бюджетной программе в 2024 году заложены на уровне 74 млрд. грн. против фактических расходов в сентябре – ноябре 2023-го на уровне 114 млрд. грн.

По подсчетам экспертов, расходы государства на оборону и безопасность составят около $60 млрд. в год. Их, по договоренности с партнерами, Украина должна покрывать за счет собственных ресурсов, которых в бюджете всего $45 млрд.

"Дополнительно к ожидаемой "финансовой дыре" в $35–37 млрд Украине нужно будет еще найти около $15 млрд на собственное финансирование обороны. Таким образом, общая нехватка внутренних ресурсов на 2024 год достигает примерно $50 млрд, и на 2025 год будет не меньше”, – говорится в публикации.

Существующие источники поступлений

Аналитики перечислили возможные варианты для поступлений средств на оборону и безопасность.

Гарантированно Украина может получить в этом году:

примерно $6 млрд от Японии, Канады и Британии, если оправдаются их обещания поддерживать Украину на уровне предыдущих лет;

до $5,4 млрд от МВФ и до €12–15 млрд от ЕС при условии, что мы будем придерживаться согласованного графика реформ;

до $8 млрд или до $11 млрд от США при условии, что Штаты преодолеют внутренние политические разногласия.

В целом, Украина может рассчитывать на финансирование в размере $32–39 млрд в 2024 году. То есть дыра украинского оборонного бюджета может составить $11–20 млрд в год.

Существуют ли дополнительные источники финансирования

Эксперты подчеркнули, что перераспределение расходов не даст ощутимого результата, поскольку общие расходы на образование, культуру или здравоохранение в госбюджете 2024 не превышают $10 млрд.

Увеличить поступление в государственный бюджет можно с помощью пяти опций:

за счет замороженных активов России, но этот вариант финансирования зависит в основном не от украинского правительства;

за счет прямых займов от Нацбанка, что может привести к неконтролируемому росту цен и девальвации гривны;

за счет увеличения внутренних займов, в частности банковская система имеет сегодня свободных средств на сумму, превышающую $25 млрд, так что могла бы активнее финансировать государственный бюджет;

путем увеличения налоговой нагрузки на экономику и эффективности сбора налогов, которая является основой недавно обнародованной правительством Национальной стратегии доходов;

посредством увеличения налоговой базы вследствие создания новых предприятий и секторов экономики, а также путем налогообложения секторов, ранее государство обходило своим вниманием (как это было с игорным бизнесом).

“Поиск надежных и стабильных источников дополнительного наполнения государственного бюджета на $11–20 млрд в 2024 году и около $30 млрд на следующие годы должен стать приоритетной задачей не только правительству, но и всем, кто не задействован в непосредственной защите Украины. И начинать этот поиск нужно уже сегодня”, — подытожили эксперты.

Напомним, Соединенные Штаты больше не могут оказывать военную помощь для Украины, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

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