Война будет продолжаться до конца 2025 года: Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2025 году до 2,0%, если война будет продолжаться в течение всего года.

Об этом сообщается в Global Economic Prospects Всемирного банка за январь 2025 года.

В июне 2024 года Мировой прогнозировал средний показатель роста ВВП Украины в 5,8% в год в 2025-2026 годах при условии, что активные боевые действия будут продолжаться в 2024 году и впоследствии станут умеренными.

Сегодня же, согласно оценкам Всемирного банка, рост в Украине замедлится до 3,2%, в частности, из-за сокращения энергетических мощностей и зимних отключений электроэнергии, сдерживавших рост торговли и промышленного производства. Несмотря на продолжающиеся эти препятствия и атаки на инфраструктуру, экономика показала рост.

"Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на 7% в 2026 году при условии прекращения активных боевых действий, подкрепленного инвестициями в потребление и реконструкцию", — говорится в сообщении.

Напомним, в МВФ сообщили, что массированные ракетные и воздушные удары, наносимые террористической российской армией по украинской мирной инфраструктуре, могут повлиять на макроэкономические прогнозы для Украины в ближайшей перспективе.

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