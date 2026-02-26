Война не закончится в 2026 году: ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины / © Pixabay

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил новый базовый прогноз экономического развития Украины исходя из предположения, что война с Россией будет продолжаться в течение всего 2026 года. По оценкам банка, реальный ВВП Украины вырастет на 2,5% в 2026 году.

Об этом говорится в отчете банка.

Аналитики банка отмечают, что перспективы остаются крайне неопределенными и зависят от течения войны, энергетической безопасности и международной помощи.

В документе отмечается, что Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на продолжающуюся войну. В 2025 году реальный ВВП вырос на 2%: динамика была слабой в начале года, но ускорилась до его завершения. Причиной ухудшения прогноза стало отсутствие прекращения огня, на которое рассчитывали аналитики в предварительном отчете.

Предполагалось, что уже в 2026 году страна начнет получать эффект от масштабного послевоенного восстановления. Однако боевые действия продолжаются, что сдерживает экономическую активность.

Среди ключевых факторов давления — дефицит электроэнергии, снижение сельскохозяйственного производства и хроническая нехватка рабочей силы. Дополнительные риски создают атаки России на инфраструктуру, вызывающие логистические сбои.

Увеличился и торговый дефицит — из-за падения экспорта зерна и завершения временных торговых преференций ЕС. В базовом сценарии, предусматривающем продолжение войны в 2026 году, экономика вырастет на 2,5%, а по окончании боевых действий может ускориться до 4% 2027 года.

В ЕБРР отмечают: раннее мирное соглашение существенно улучшило бы перспективы, однако краткосрочные риски остаются высокими.

Отметим, что многие аналитики считают, что война будет продолжаться весь следующий год. Единственный оптимистический прогноз от Dragon Capital предполагает завершение боевых действий в начале 2026-го и дает Украине плюс 5% ВВП.

Накануне Украина и МВФ достигли предварительных договоренностей по запуску новой программы финансовой поддержки. МВФ подтвердил, что украинская экономика остается устойчивой даже при постоянных атаках по энергетической и инфраструктурной системам.