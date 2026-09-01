Война дорожает: сколько средств срочно требуется Украине на оборону

Сергей Корецкий / © Associated Press

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Украине необходимо дополнительно привлечь 27 млрд долларов экстренного финансирования, чтобы закрыть дефицит средств на оборонные нужды 2026 года. Правительство рассчитывает получить эти ресурсы от международных партнеров и параллельно работает над выполнением необходимых условий для привлечения помощи.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил во время выступления в Верховной Раде.

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По словам премьера, в текущем году Украина уже должна получить около 30 млрд долларов международной поддержки в рамках согласованных программ. Значительная часть этих средств приходится на европейскую помощь. Однако имеющегося финансирования недостаточно для покрытия всех расходов на оборону.

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Корецкий объяснил дополнительную потребность в изменении характера войны и росте стоимости противостояния. Россия наращивает использование беспилотников и ракет, а значит, Украина должна увеличивать производство и закупку средств, необходимых для ведения боевых действий.

Речь идет, в частности, о дронах, наземных роботизированных комплексах и дальнобойной артиллерии. Именно эти направления, по словам главы правительства, нуждаются в дополнительных ресурсах.

Оборонные расходы — какой дефицит

Отдельной проблемой стало финансирование оборонных расходов в течение года. Корецкий сообщил, что в первой половине 2026 Министерство обороны использовало средства, предусмотренные на второе полугодие. Это создало дополнительный финансовый разрыв, который теперь необходимо компенсировать.

Премьер также отметил, что часть договоренностей Украины с международными партнерами до сих пор не реализована в полной мере. Поэтому существует риск, что государство не получит весь объем финансирования, заложенный в расчеты государственного бюджета на 2026 год.

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Правительство пытается убедить партнеров предоставить дополнительные средства, одновременно призывая Верховную Раду принять необходимые законодательные решения.

Корецкий подчеркнул, что приоритетом остается полное финансирование сил обороны, поскольку без закрытия оборонного дефицита Украина может столкнуться с серьезными финансовыми рисками.

Напомним, Кабинет министров Украины усиливает экономию бюджетных средств из-за роста расходов на оборону, о чем тоже сказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

А о прорех в 27 млрд долларов в бюджете на оборону говорил также президент Украины. По словам Владимира Зеленского, из-за особенностей оборонного бюджета в начале этого года Министерство обороны использовало средства, предусмотренные в бюджете на конец года.

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