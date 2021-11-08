Война Эрдогана с процентными ставками: почему богатые безумно богатеют, а бедные голодают и уезжают из городов

Политика власти имеет огромный успех среди бизнеса.

Борьба президента Реджепа Тайипа Эрдогана за более низкие процентные ставки рискует обострить неравенство в развивающейся экономике Турции и нанести вред его сторонникам – рабочему классу.

Также читайте Зеленский встретился с Эрдоганом в США: о чем говорили

Об этом пишет издание Bloomberg.

В то время как правительства других стран пытаются обуздать рост цен, поскольку мировая экономика приходит в себя от пандемии, президент Эрдоган делает ставку на то, что более низкие ставки ускорят рост и возродят его слабую популярность перед выборами 2023 года.

Экспортеры и магнаты недвижимости много зарабатывают на снижении стоимости ссуд и ослаблении курса лиры. При этом инфляция и резкое удорожание арендной платы давят на главную электоральную базу Эрдогана. Яркий пример – рынок недвижимости Стамбула, где инвесторы массово скупают недвижимость благодаря дешевому кредитованию, чтобы оградить свои накопления от обесценивания национальной валюты – лиры.

Bloomberg приводит в пример пригород Гектюрк. Десятилетиями здесь проживали бедные семьи, а теперь к их домам приближаются виллы, стоимость которых достигает миллиона долларов. В зеленом районе сейчас много модных ресторанов, обслуживающих все более богатую группу, в то время как местные жители пытаются отапливать крошечные дома, поскольку стоимость дров за последний год выросла почти вдвое. Некоторые из них были вынуждены покинуть свои дома и уехать дальше после того, как застройщики купили землю, на которой они жили.

Только за последний квартал стоимость жилья подскочила на 13,2%, согласно отчету KPMG. Это самый большой рост среди стран Европы. Параллельно с этим в прошлом году общая бедность достигла самого высокого уровня за почти десятилетие из-за пандемии Covid-19.

Основатель организации Deep Poverty Network, помогающей людям с низкими доходами, Гасер Фогго сказал, что бедность увеличивается. Люди не могут удовлетворить свои базовые потребности – питание и жилье. "Я работаю последние 20 лет, — сказал Фогго, — и впервые вижу, как бедность превращается в голод, и люди просят есть".

Как утверждают экономисты, именно стремление Эрдогана ускорить экономический рост и восстановить свою привлекательность среди избирателей перед выборами 2023-го усиливает дисбаланс, угрожающий уничтожить его власть во время голосования. Лира, снизившаяся на 20% по отношению к доллару 2020-го, в этом году продолжит падение. Она вернула себе звание худшей валюты развивающихся стран после того, как центральный банк начал цикл резкого снижения ставок в сентябре. Потребительская инфляция ускоряется пятый месяц подряд, приблизившись к 20% из-за роста цен на энергоносители и ослабления лиры.

По некоторым данным, такая политика власти имеет огромный успех среди бизнеса. Производители и экспортеры процветают, поскольку падение курса валюты резко снизило затраты на рабочую силу и сделало турецкую продукцию более конкурентоспособной за рубежом, а более дешевые займы позволили компаниям быстро нарастить производство после пандемии. Учитывая рост валового внутреннего продукта в среднем на 8,9% в 2021 году, экономика растет быстрее, чем большинство аналогов. По прогнозам, в текущем году впервые в истории страны экспорт превысит 200 миллиардов долларов.

Рост неравенства особенно влияет на молодых людей: безработица среди молодежи составляет более 20%. "Рост, обусловленный кредитным бумом, проблематичен. Это перегревает экономику, подпитывает инфляцию и давит на валюту, а также не может привлечь высококачественные ресурсы, необходимые для улучшения благосостояния!", — сказал Гульдем Атабай, экономист стамбульской Global Source Partners.

Эрдоган слишком хорошо знает об этом риске. Он начал свою карьеру в 1990-х годах в качестве мэра Стамбула, строя свою базу среди рабочих городских жителей путем развития инфраструктуры и расширения социальной поддержки. Последние несколько лет были бурными. Пандемия ударила по политическому рейтингу власти, когда она потеряла контроль над крупными городами страны. Исследователи говорят, что поддержка как Эрдогана, так и его партии находится на историческом минимуме, хотя сильного соперника нет.

Новости мира: Эрдоган поручил выслать из Турции 10 иностранных послов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку