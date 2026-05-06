Война на Ближнем Востоке спасает экономику РФ: Кремль впервые за год пополняет свои резервы

Россия использует войну на Ближнем Востоке, чтобы получить нефтяные сверхприбыли и пополнить свои резервы / © Getty Images

Реклама

Эскалация на Ближнем Востоке, в том числе атаки США и Израиля на Иран, принесла российскому диктатору Владимиру Путину неожиданные финансовые поступления . Рост цен на энергоносители позволил Москве остановить истощение своих резервов и приступить к их пополнению.

Как геополитический кризис помогает агрессору финансировать свои расходы, пишет Bloomberg.

Миллиарды по нефтяным сверхприбылям

Уже в мае Министерство финансов РФ планирует закупить иностранную валюту и золото на сумму 110 млрд рублей (около 1,5 млрд долларов). В этом объеме также учтены отложенные операции за март и апрель.

Реклама

По российскому бюджетному правилу государство накапливает избыточные доходы, когда экспортная цена российской нефти превышает базовую отметку в 59 долларов за баррель. Если цена падает ниже этого уровня, фонд используется для покрытия дефицита. К примеру, только за первые два месяца 2026 года Россия была вынуждена потратить около 419 миллиардов рублей из своих запасов из-за слабых доходов от нефти.

Однако ситуация кардинально изменилась из-за напряженности на Ближнем Востоке, нарушившей судоходство из-за Ормузского пролива. Это спровоцировало резкий рост спроса и цен на российскую нефть, чему также способствовало временное ослабление санкционного давления со стороны США.

Состояние «копилки» Путина и прогнозы

По данным российского Минфина, на 1 мая доступные активы Фонда национального благосостояния составляли 3,6 триллиона рублей. Эта сумма на 14% меньше по сравнению с январем и примерно на 60% ниже уровня, который был до полномасштабного вторжения в Украину.

Впрочем, экономисты прогнозируют улучшение финансовой ситуации для Кремля. По словам экономистки Bloomberg Economics Екатерины Власовой, до конца года российский фонд может возрасти примерно на 12 миллиардов долларов, что с лихвой перекроет падение в первом квартале. Это позволит российскому правительству отложить непопулярные финансовые решения до осени и спасет экономику, которая находилась на грани рецессии.

Реклама

Новые угрозы для экономики агрессора

Несмотря на временный успех, в Москве опасаются, что благоприятная конъюнктура на рынке может оказаться кратковременной. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявляет о необходимости уменьшить зависимость от цен на нефть и гарантировать, что резервов хватит минимум на три года на случай падения энергетических рынков. Российское правительство даже рассматривает возможность понижения ценового порога для нефти, с которого начинается пополнение фонда.

Дополнительным фактором риска для Москвы стал выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. Этот шаг может существенно изменить будущую динамику предложения нефти в мире, что делает долгосрочные экономические перспективы России еще более непредсказуемыми.

Напомним, В России назревает банковский кризис . Но Кремль активно манипулирует официальной статистикой, чтобы скрыть серьезные экономические проблемы и создать иллюзию стойкости к санкциям.

Новости партнеров