Война на выживание: Украина рискует остаться без денег до лета - Bloomberg

Украина рискует остаться без денег на ведение войны против России уже в течение двух месяцев.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

США почти полностью прекратили прямую помощь Украине по возвращении Трампа в Белый дом в январе прошлого года, оставив Европу покрывать основные расходы на оружие и финансовую поддержку правительства в Киеве.

По оценкам Киева, в этом году на закупку американского оружия нужно 15 миллиардов долларов. В целом в 2026 году стране понадобится 52 миллиарда долларов иностранной помощи.

"Сейчас у Киева достаточно средств, чтобы покрывать расходы только до июня, согласно оценкам, которыми поделились как украинские, так и иностранные чиновники. Поддержка западных союзников была критически важной, чтобы Украина могла продолжать борьбу в течение более четырех лет полномасштабного вторжения России", - добавили в медиа.

Напомним, Венгрия блокирует кредит Украины. Шаг Венгрии по блокированию кредита происходит на фоне подготовки страны к выборам в апреле, которые могут лишить премьер-министра Виктора Орбана должности – давнего оппонента Брюсселя и союзника президента России Владимира Путина. Опросы свидетельствуют, что оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром опережает Фидес Орбана примерно на 10 пунктов.

Кредит для Украины был согласован в декабре лидерами ЕС как «спасательный круг» для Киева, ведь в апреле ожидался дефицит бюджета. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия согласились поддержать Украину только при условии, что не будут нести ответственность за проценты и погашение кредита – его должны обеспечивать другие 24 страны ЕС.

Однако для того чтобы Еврокомиссия могла использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствований и дальнейшего кредитования Украины, все равно нужно единодушное решение.

ЕС подтвердил решение о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.