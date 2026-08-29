Война переходит в формат экономического истощения: почему Украина сейчас в лучшем положении, чем РФ

Экономика РФ трещит по швам / © ТСН

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Российская оккупационная армия целенаправленно продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру, однако Силы обороны эффективно соответствуют симметричным ударам по вражеским ресурсам. Сейчас противостояние приобрело признаки борьбы экономик , где каждая из сторон пытается нанести максимальный ущерб ключевым отраслям противника для истощения его военного потенциала.

Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин в эфире "Киев24".

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Последствия ударов по нефтяной отрасли

Эксперт подчеркнул, что украинские атаки на нефтеперерабатывающую отрасль Российской Федерации оказались чрезвычайно эффективными и ощутимыми. В частности, он напомнил о недавних новостях по фактической остановке всех нефтеперерабатывающих заводов второй по объемам российской компании «ЛУКойл».

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Благодаря этим точным атакам общий объем уменьшения нефтепереработки в стране-агрессорке составляет уже более 40 процентов от общей мощности. Специалист добавил, что сейчас началась вторая волна давления, когда последствия разрушения заводов привели к массовым и заметным очередям на российских автозаправочных станциях.

Кроме нефтепродуктов, украинские беспилотники активно и достаточно результативно избивают по российским логистическим центрам и складам. Аналитик отметил, что Украина вынуждена отвечать врагу в этой игре на взаимное истощение ресурсов, отыскивая способы сохранить психологическое равновесие и продолжать работу в условиях постоянного террора.

Налоговая политика Украины и России

Сравнивая экономическую выносливость двух государств, гость эфира заметил, что украинская экономика сейчас выглядит даже лучше российской благодаря серьезной и мощной помощи международных партнеров. Россия, в свою очередь, вынуждена экстренно искать внутренние резервы, для чего с первого января 2026 существенно изменила свое законодательство в сторону резкого увеличения налогового давления на рядовых граждан и средний бизнес.

Украина же сегодня фактически продолжает жить в пределах того налогового законодательства, которое существовало еще до начала полномасштабного вторжения. Хотя государство объективно нуждается в увеличении доходов бюджета, единственной новой нагрузкой для украинцев пока остается лишь введенный военный сбор, в то время как Россия уже развернула масштабную фискальную кампанию против собственного народа.

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Напомним, Путин признал, что удары украинских беспилотников по российским промышленным и инфраструктурным объектам наносят ущерб экономике России . Однако диктатор пытается приуменьшить последствия атак и называет их некритичными.

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