Война продлится дольше: в МВФ назвали главную угрозу для Украины в 2025 году

Директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер главной угрозой для Украины в 2025 году назвал то, что война будет продолжаться дольше, нанося страдание населению, и ее очень трудно остановить.

Об этом он говорил в интервью "Голосу Америки".

По словам Альфреда Кеммера, МВФ будет больше уделять внимание структурным реформам, включая доходы на среднесрочную перспективу и готовить эту основу для успеха Украины.

"Это стратегический приоритет. Над этим все еще нависает тень ужасающей войны”, — сказал он.

Кредит в 50 миллиардов долларов, о котором объявили США и союзники, Креммер назвал очень важным решением.

“Прошедшие несколько месяцев мы говорили с правительством Украины о том, как закрыть финансовый пробел, который открылся из-за того, что война длится дольше, чем кто-либо ожидал, и нужно больше бюджетного финансирования. Сейчас потребность во внешнем финансировании составляет 150 миллиардов долларов, и этот кредит помогает правительству Украины сохранить макроэкономическую стабильность во время войны, создать основы для среднесрочного роста и восстановления", — подчеркнул он.

Креммер также пояснил, что ухудшение прогноза роста ВВП Украины обусловлено обстрелами России энергетической инфраструктуры, из-за которых страдает экономика. В то же время, он выразил надежду, что это не увеличит количество украинских беженцев в Европе.

"Снижение прогноза на следующий год связано с тем, что война бьет по экономике. Европа в последние годы проявила большую солидарность и принимает беженцев из Украины. Но я очень надеюсь, и это тоже надежда правительства, что украинцы смогут остаться в Украине, они сделают все возможное, чтобы украинцы не были вынуждены покидать свою страну”, — отметил он.

Напомним, ранее Международный валютный фонд обновил меморандум об экономической и финансовой политике в рамках пятого пересмотра кредитной программы.

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