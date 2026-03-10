Война против Ирана: золото дешевеет, рынки охватил страх инфляции — Bloomberg

Золото дешевеет четвертую сессию подряд на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке / © pixabay.com

Золото продолжает дешеветь под давлением роста цен на нефть, которые подпитывают инфляционные ожидания в США, и укрепление доллара. Спотовая цена на золото снизилась на 0,9% до $5 124,48 за унцию.

Об этом пишет Bloomberg.

Причины падения

Ключевая причина падения — скачок цен на нефть выше $100 за баррель. Это произошло из-за того, что крупные производители нефти сократили добычу на фоне вооруженного противостояния между США, Израилем и Ираном, не демонстрирующим никаких признаков завершения.

Более дорогая нефть непосредственно разгоняет инфляцию, так как она закладывается в стоимость транспортировки, производства и почти всех товаров и услуг. Если инфляция в США ускорится, Федеральная резервная система (ФРС) будет вынуждена либо оставить высокие процентные ставки подольше, либо даже поднять их еще выше.

Высокая учетная ставка делает золото менее привлекательным активом, поскольку оно не приносит процентный доход в отличие от облигаций или депозитов. Одновременно укрепление доллара (индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,4% после роста на 1,3% на прошлой неделе) дополнительно давит на драгоценные металлы.

Аналитики Franklin Templeton Institute отмечают, что золото традиционно выигрывает в периоды, когда на рынках доминирует премия за риск и рекомендуют выборочную экспозицию в металле вместо широких ставок против акций.

Что предшествовало

Золото прибавило более 3% на прошлой неделе и продолжило рост после новой волны военной эскалации. США и Израиль атаковали объекты в Иране, в результате чего погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по целям в Израиле, а также по американским базам и объектам в Катаре, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары будут продолжаться до достижения поставленных целей. Секретарь совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США.

На этом фоне инвесторы увеличивают позиции в защитных активах. Серебро выросло на 2,4% до $96 за унцию. Платина прибавила 1,7%, палладий — более 3%.

Доллар также укрепился — индекс Bloomberg Dollar Spot поднимался на 0,7%.

Тем временем в Иране обострилось противостояние между желающими дипломатического урегулирования и требующими отомстить за нападение.