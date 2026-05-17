Война в Иране: мировые производители наперегонки скупают сырье, под ударом целые отрасли

из-за войны страдают экономики мира

Мировые промышленные предприятия развернули масштабную кампанию по досрочному накоплению готовой продукции и сырья, пытаясь оградить свой бизнес от дефицита топлива. Главной причиной такой паники стал третий месяц полномасштабной войны на Ближнем Востоке с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такие масштабные проблемы в производстве напрямую угрожают кошелькам обычных граждан, ведь любой дефицит сырья на заводах неизбежно приводит к удорожанию конечных товаров на полках магазинов.

Подобные эффекты могут усилить базовое инфляционное давление, за которым внимательно следят мировые центральные банки перед очередными заседаниями по монетарной политике в июне. В то же время, конфликт имеет неравномерное географическое влияние — больше всего пострадала экономика еврозоны, в частности Германия, тогда как Великобритания и Япония оказались более стабильными.

Замедление экономического развития еврозоны уже подтверждают эксперты. Старший экономист Bloomberg Economics Давид Пауэлл отметил, что валовой внутренний продукт еврозоны вырос всего на 0,1%. По его данным, война в Иране и связанный с ней сырьевой шок начали нанести ущерб европейской экономике еще в конце февраля, когда конфликт только вспыхнул, существенно ограничив внутренний спрос из-за скачка цен на энергоносители.

Мировые рынки нефти оказались под давлением из-за войны между США, Израилем и Ираном, что повлияло на ценообразование.

Одной из ключевых причин роста цен стало нарушение судоходства через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Это повлекло за собой дополнительную неопределенность на рынке и формирование так называемой «премии за риск», которая учитывается в стоимости энергоносителей.

Ситуация осложняется ростом страховых расходов, сокращением морских перевозок и необходимостью использовать более длинные маршруты для транспортировки ресурсов, минуя Ближний Восток. В результате увеличивается общая стоимость поставок нефти.

Удорожание нефти оказывает комплексное влияние на экономику, в частности на цены горючего, транспортировку товаров и сельское хозяйство. Это связано с тем, что нефтехимические продукты используются в производстве более 6000 товаров повседневного потребления.

В то же время, страны изменяют подход к управлению ресурсами, формируя резервы на случай кризисов. Это требует дополнительных затрат на инфраструктуру, хранение и страхование, что также влияет на конечную стоимость энергоносителей.

Эксперты отмечают изменение поведения потребителей и бизнеса: уменьшение объемов путешествий, рост использования общественного транспорта и инвестиции в энергоэффективность и альтернативную энергетику.

