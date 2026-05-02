Война в Иране разгоняет цены на стратегический продукт в Украине

Резкое удорожание нефти из-за конфликта в Персидском заливе привело к росту цен на пищевые масла.

Об этом пишет Bloomberg.

В целом цены на масла, в частности подсолнечное, пальмовое, рапсовое и соевое, сейчас находятся на самом высоком уровне после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Пока изменения уже отражаются на полках супермаркетов. Так, японская компания Showa Sangyo на этой неделе подняла цены на масло для жарки более чем на 25%.

Майские фьючерсы на соевое масло на чикагской бирже выросли на 0,4% после резкого повышения на 8,4% неделей ранее. В целом с начала войны цены на соевое масло поднялись на 18%.

На физическом рынке котировки также демонстрировали умеренный рост: в Китае — на 10 дол/т до 1250 дол/т, в Бразилии — на 20-30 дол/т до 1190-1200 дол/т FOB, в Аргентине — до 1140 дол/т.

В то же время, спрос на украинское подсолнечное масло также вырос: цены повысились на 5–10 дол/т — до 1320–1325 дол/т с поставкой в порты Черного моря.

Как война в Иране влияет на цены

Боевые действия на Ближнем Востоке привели к удорожанию энергоносителей и удобрений, создав угрозу глобальному дефициту продовольствия.

Мировые сельскохозяйственные рынки фиксируют резкий рост цен на продукцию. Цены на пальмовое и соевое масло стремительно выросли, тогда как котировки пшеницы приблизились к двухлетнему максимуму.

Перебои со снабжением сырой нефти повышают привлекательность биотоплива из сельскохозяйственных культур. Это закономерно провоцирует спрос на растительные масла и кукурузу.

Фактическое закрытие Ормузского пролива, являющегося одним из ключевых маршрутов торговли удобрениями, повлекло за собой резкий скачок цен на питательные вещества для растений. Фермеры по всему миру спешно пытаются сформировать запасы перед посевной.

Опасения по поводу продовольственной безопасности в условиях войны могут спровоцировать к активной закупке базовых продуктов питания, прежде всего пшеницы.

Кроме того, война в Иране привела к самому высокому за последние годы росту цен на фисташки, нарушив поставки тогда, когда растущий интерес потребителей к продуктам на основе этого ореха повлек за собой резкий рост спроса.

