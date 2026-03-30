Война в Иране разогнала цены на нефть: новые рекорды

Цены на нефть показали стремительный рост / © Associated Press

Реклама

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent, которая является международным эталоном, на открытии торгов в Лондоне выросли почти на 3% до $115,84 за баррель. Цены на нефть марки West Texas Intermediate, американский эталон, выросли на 1,7% до $101,35 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

До начала бомбардировок Ирана и перекрытия им Ормузского пролива стоимость Brent была ниже $70 за баррель, а российская нефть торговалась со значительными скидками. Сейчас Индия покупает российский сорт Urals с премией до Brent, то есть дороже.

Реклама

Китай заменил Индию как главного потребителя морских поставок российской нефти после того, как закупки Индией резко сократились под давлением санкций и необходимостью договориться с США. По прогнозам трейдеров, импорт в Индию упадет до 1,159 млн баррелей в день.

Аналитики также отмечают, что на фоне геополитической неопределенности российская нефть выглядит более надежной для китайских НПЗ, особенно по сравнению с иранским сырьем, которое подвергается риску из-за военных действий США.

По словам экспертов, война лишила мир 11 млн баррелей нефти в день, а Международное энергетическое агентство описывает этот кризис как такой, что хуже двух нефтяных шоков 1970-х годов и российско-украинской войны за газ вместе взятых.

Что предшествовало

После начала американо-израильской операции против Ирана цены на нефть в мире резко выросли. Это связано с тем, что иранские войска заблокировали Ормузский пролив, через который страны Персидского залива поставляют нефть на мировой рынок.

Реклама

Эти события позволили РФ увеличить доходы от продажи энергоресурсов.

По данным издания Bloomberg, среднесуточный доход Москвы от экспорта сырья в марте этого года вырос вдвое по сравнению с началом года — от 135 млн до 270 млн долларов.