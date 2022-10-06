Война в Украине и COVID-19 свели на нет десятилетия борьбы с бедностью – Всемирный банк

Три десятилетия прогресса в сокращении бедности стерли пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину.

По данным Всемирного банка, глобальная цель искоренения бедности к 2030 году пока недостижима.

Об этом пишет Bloomberg.

Около 70 млн человек оказались в условиях крайней бедности в 2020 году, что является наибольшим приростом с момента начала мониторинга в 1990 году, говорится в отчете банка.

При нынешних экономических тенденциях к концу этого десятилетия более 570 млн человек, или около 7% населения мира, будут жить ниже этого уровня.

"Беспокойство нашей миссии вызывает рост крайней бедности и снижение общего благосостояния, вызванные инфляцией, обесценением валюты и более широкими кризисами", — сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпас.

По его словам, "корректировки макроэкономической политики необходимы для улучшения распределения глобального капитала, укрепления валютной стабильности, снижения инфляции и возобновления роста среднего дохода".

В отчете впервые представлены данные о новой глобальной черте крайней бедности Всемирного банка, которая составляет $2,15 в день и отражает последние мировые цены и повышение стоимости доллара.

Ранее Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики в этом году почти на целый процентный пункт – до 3,2%.

А в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.

Если широкомасштабная война, развязанная Россией, затянется, то девять из десяти украинцев, вероятно, могут оказаться на грани бедности. Война в Украине также вызывает невероятные человеческие страдания и опустошает города, половина предприятий страны полностью закрылась, в то время как другая половина борется за выживание.

Вот так поворот: экономика России упадет меньше, чем вводящих против нее санкции

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